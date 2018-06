Dans le cadre de l'opération structurante du site du Tampon, l'unité cognitivo-comportementale du CHU bénéficie désormais de locaux entièrement neufs et lumineux. L'objectif : se situer dans un environnement harmonieux et apaisant.

- Qu’est-ce qu’une unité cognitivo-comportementale ? -

Cette unité de soins de suite et de réadaptation accueille des patients présentant un stade sévère de démence avec des troubles psycho-comportementaux et perte d'autonomie.

"L'objectif de la prise en soins, réalisés par une équipe pluridisciplinaire de professionnels investis, est de réduire les troubles du comportement et permettre une réhabilitation autorisant un retour dans le lieu de vie habituel du patient" souligne le CHU.

Les techniques non médicamenteuses sont privilégiées et sont développées entre autres au sein du jardin thérapeutique (conçu pour éveiller les sens et entièrement sécurisé) ou au sein de l'espace Snoezelen.

"Une réflexion éthique continue et collégiale est garante d'une prise en charge de qualité comprenant un programme d'activités tout au long de la journée, capable de stimuler la cognition, d'abaisser l'angoisse et de restaurer le rythme nycthéméral" précise encore le CHU.

Avant d'ajouter que "dans un premier temps, seuls 12 lits seront opérationnels et une montée en charge de l'activité est prévue pour atteindre à terme la capacité maximale pour cette activité de recours régional."

À noter que la capacité d'accueil de l'UCC à vocation régionale a été portée de 6 à 16 lits, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins croissants de prise en charge de patients en phase de crise psycho-comportementale aiguë sur l’ensemble du territoire réunionnais.