[VIDEO] Mondial-2018 - Un match totalement insipide, les Bleus finissent premiers au bout de l'ennui

Rarement un match nul l'aura autant été: l'équipe de France a rempli son objectif de terminer à la première place du groupe C, mardi à Moscou, au prix d'un 0-0 totalement insipide contre le complice Danemark, également qualifié pour les 8e.

L'hiver austral a débuté le 10 juin - Les gelées blanches font leur apparition

La Réunion est entrée dans l'hiver austral depuis le 10 juin 2018. Date à laquelle le prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier, a constaté une "cassure" des températures. Depuis ce jour, dans les hauts, les températures se situent entre un et cinq degrés. La nuit, elles peuvent descendre jusqu'à -3°C. Sur le littoral, elles ont également baissé et sont actuellement inférieures à 20 degrés.

[PHOTOS] Mondial-2018 de foot : La Réunion en bleu blanc rouge sur tous supports

Première mission accomplie pour l'équipe de France de foot , elle a empoché son billet pour les 8e de finale pour ce Mondial-2018 en Russie. Les Bleus doivent maintenant franchir les quarts, la demie et la finale. Car, c'est évidemment sûr, Pogba et ses dalons vont aller au bout du bout de cette coupe du Monde. C'est en tout cas ce dont certains les supportrices et les supporters de toute la France et de La Réunion en particulier. Sur les bonnets, les écharpes, les perruques, les souliers et même les slips, le soutien aux Bleus se déclinent en bleu blanc rouge, dans les vitrines, les bars, les kaz, et les voitures... La preuve en images

Territoire de la côte ouest - La Possession - Inauguration d'une "mini déchèterie" à Dos d'Âne

Pour répondre aux besoins des habitants du quartier de Dos d'Âne, à La Possession, un nouvel équipement de proximité a été construit par le TCO. Il s'agit d'une "mini-déchèterie" qui sera inaugurée ce samedi 30 juin 2018 à partir de 9 heures. Lors de cette inauguration, les habitants découvriront le fonctionnement du site et profiteront du programme d'animation, gratuit, spécialement concocté pour l'occasion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un petit soleil timide

Ça ne s'arrange pas, nous dit Matante Rosina. Il va continuer à faire frais ce mercredi 27 juin 2018 et le petit soleil qui montrera timidement le bout de ses rayons n'arrivera pas vraiment à réchauffer l'ambiance. Dites nous dit Matante dit vrai ou si le temps est différent chez vous