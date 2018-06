À La Réunion, cette session 2018 du diplôme national du brevet concerne 14 370 candidats. Le diplôme comportera cinq épreuves notées sur 400 points, quatre écrites et une orale. Le contrôle continu comptera aussi dans l'obtention du diplôme. Cette nouvelle version du brevet a pour objectif de donner plus d'importance au diplôme. Ci-après le communiqué de l'Académie de La Réunion (photo d'archives)

Le brevet 2018 en quelques points :

Les nouveautés du Diplôme :

Le diplôme national du brevet (DNB) 2018 comporte cinq épreuves notées sur 400 points :

o Quatre épreuves écrites bien distinctes selon la discipline : français (100 points), mathématiques (100 points), histoire-géographie - enseignement moral et civique (50 points), sciences (50 points) ;

o Une épreuve orale sur un sujet étudié en histoire des arts ou autre soutenance de projet (100 points).

- Les cinq épreuves comptent autant que le contrôle continu (400 points) qui permet d’évaluer le niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun.

Le DNB, qui inclut le contrôle continu en classe de troisième, est le premier examen important de la scolarité. Il évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège.

Le DNB 2018 en quelques chiffres :

Cette année, 834 688 candidats sont inscrits (France métropolitaine + DOM), répartis en 2 séries :

• 754 955 candidats dans la série générale

• 79 733 candidats dans la série professionnelle

soit 2 034 candidats inscrits en plus par rapport à la session 2017.

Concernant le taux de réussite, en 2017 sur les 810 357 candidats présents, 720 878 candidats ont été admis, soit un taux de réussite pour l’ensemble des séries de 89 % (89,8 % pour la série générale et 79,7 % pour la série professionnelle) contre 87,3 % en 2016 (82,9 % pour la série générale et 81 % pour la série professionnelle).

Les épreuves de l'examen :

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, communes à tous les candidats, ont lieu jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018. Une session de remplacement est organisée les jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018. Cette session est réservée aux candidats inscrits qui n’ont pu se présenter à la session normale pour des motifs dûment justifiés.

Les relevés de notes sont communiqués par le rectorat aux chefs d’établissement. Ces derniers les envoient à chaque candidat individuellement, à leur domicile, au plus tard le 11 juillet, selon un calendrier propre à chaque académie.



Les épreuves du jeudi 28 juin 2018 pour La Réunion et Mayotte (tous candidats)

Français 1ère partie de 9 h 00 - 10 h 30 (grammaire et compétences linguistiques -compréhension et compétencesd’interprétation - dictée)



Français 2ème partie de 10 h 45 - 12 h 15 (rédaction)



Mathématiques

14 h 30 - 16 h 30

Les épreuves du vendredi 29 juin 2018 pour La Réunion et Mayotte ( tous candidats sauf langue vivante étrangère, érpeuve individuelle :

Histoire et géographie

enseignement moral et civique 9 h 00 - 11 h 00



Sciences

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou technologie*)

13 h 30 - 14 h 30

Langue vivante étrangère

15 h 00 - 16 h 30

Pour la session du DNB 2018 (juin et septembre), les deux disciplines retenues pour l’épreuve de sciences sont :

- Pour la série générale : sciences de la vie et de la terre et technologie

- Pour la série professionnelle : physique-chimie et technologie

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet :

Le diplôme national du brevet (DNB) atteste les connaissances, les compétences et la culture acquises à la fin du collège. L’obtention du DNB ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure.

Pour les candidats scolaires :

Le DNB prend en compte deux éléments :

- le contrôle continu qui permet d'évaluer le niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun (400 points) ;

- les résultats obtenus aux cinq épreuves : l’épreuve orale et les quatre épreuves écrites terminales de l’examen du DNB (400 points).



En série générale comme en série professionnelle, le candidat doit obtenir au moins 400 points sur les 800.

En contrôle continu, la maîtrise du socle commun est évaluée sur 400 points. Le niveau de maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun, renseigné sur le livret scolaire en fonction de la scolarité sur l’ensemble du cycle 4, est évalué selon une échelle à quatre degrés :

- maîtrise insuffisante (10 points) ;

- maîtrise fragile (25 points) ;

- maîtrise satisfaisante (40 points) ;

- très bonne maîtrise (50 points).



S’y ajoute, le cas échéant, un bonus provenant d’un enseignement facultatif : langues et cultures de l’Antiquité, langues et cultures régionales, langues et cultures européennes, découverte professionnelle ou de l’enseignement de la langue des signes française (LSF).



Le décompte des points des épreuves se fait sur un total de 400 points composé de :

1. 100 points pour l’épreuve orale " soutenance de projet " présentée en établissement ;

2. 100 points pour l’épreuve écrite de français : travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points) + dictée (10 points) + rédaction (40 points) ;

3. 100 points pour l’épreuve écrite de mathématiques ;

4. 50 points pour l’épreuve écrite d’histoire et géographie, enseignement moral et civique (HGEMC) ;

5. 50 points pour l’épreuve écrite de sciences (le choix des 2 disciplines sur les 3 - physique-chimie, SVT, technologie - est signifié deux mois avant les épreuves).

Pour les candidats en sections internationales et en établissements franco-allemands, une organisation particulière est prévue.

Ils sont soumis :

- à la même évaluation de la maîtrise des composantes du socle commun, fondée sur l’ensemble de leurs résultats en cycle 4 ;

- aux mêmes épreuves écrites et orale que les autres candidats ;

- à deux épreuves orales spécifiques, passées au sein de leur établissement et portant l’une sur la langue de la section ou l’allemand pour les établissements franco-allemands, l’autre sur la discipline non linguistique (chaque épreuve est notée sur 50 points).

Pour la mention " option internationale " ou " option franco-allemande ", le candidat doit d’abord satisfaire aux conditions ordinaires d’attribution du DNB, puis obtenir au moins 25 points sur 50 à chacune des deux épreuves orales spécifiques (le total de points passe à 900 pour le DNB " option internationale " ou " option franco-allemande" et les mentions sont attribuées en incluant ces notes d’épreuves spécifiques).

Les candidats en sections bilingues français-langue régionale

Une mention "langue régionale" peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Ces élèves peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité.

Les candidats des classes de troisième de l’enseignement agricole

Ils se présentent à la série professionnelle du diplôme national du brevet ; leur épreuve de sciences est spécifique et concerne les disciplines physique-chimie et biologie-écologie

Pour les candidats individuels :

Sont considérés comme candidats individuels :

- les élèves de troisième de l'enseignement privé hors contrat ;

- les élèves scolarisés au-delà de la classe de troisième ;

- les candidats âgés de 16 ans ou plus qui ont suivi une formation équivalente à celle de la classe de troisième ;

- les candidats suivant une instruction dans leur famille.

Le décompte des points du diplôme se fait exclusivement sur cinq épreuves écrites pour un total de 400 points composé de :

1. 100 points pour l’épreuve de français ;

2. 100 points pour l’épreuve de mathématiques ;

3. 50 points pour l’épreuve d’histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

4. 50 points pour l’épreuve de sciences : deux disciplines retenues sur les trois - physique-chimie, SVT et technologie - en séries générale et professionnelle à l’exception des candidats de l’enseignement agricole qui composent, eux sur les disciplines physique-chimie et biologie et écologie) ;

5. 100 points pour l’épreuve écrite de langue vivante étrangère

Le candidat doit obtenir au moins 200 points sur les 400 attribués aux épreuves de l’examen.

Pour les quatre premières épreuves, les candidats individuels sont notés sur le même barème que les scolaires.



LES MENTIONS

Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du Code de l'éducation.

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

pour les candidats scolaires :

- La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

- La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

- La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

pour les candidats individuels :

- La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

- La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

- La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

Le déroulement des épreuves

La convocation

Les candidats aux examens reçoivent leur convocation environ trois semaines avant le début des épreuves. Le centre d'examen et le matériel autorisé y sont précisés. Lors de l'examen, le candidat présente sa convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec sa photographie.

En cas de retard

Le jour de l’examen, un retard est autorisé dans les conditions fixées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 relative aux conditions d’accès et de sorties des salles de compositions et dispositions relatives aux fraudes. Le chef de centre peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un événement indépendant de la volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de l'épreuve en vue de composer. Cependant il n’aura pas de délai supplémentaire.

En cas d'absence

En cas d’absence, le candidat est admis, sous réserve d’un justificatif valable (maladie, accident, décès dans la famille proche) à se présenter à la session de remplacement.

Les centres d'examen

L’examen a lieu le plus souvent dans le collège dans lequel l’élève est scolarisé ; certains centres d’examen (comme pour le baccalauréat) peuvent également être des collèges de l’enseignement privé sous contrat. La liste des centres d’examen est arrêtée par les recteurs d’académie.