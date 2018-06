BONJOUR. Voici les titres développés ce jeudi 28 juin 2018



- Dengue : le nombre de cas pourrait quintupler cet été

- Les épreuves du nouveau Diplôme national du brevet commencent aujourd'hui

- Le préfet "ne prend pas les bonnes mesures" contre l'errance animale

- Dionycité Mag - Saint-Denis : Des travaux pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales

- Les nuages vont faire de l'ombre au soleil

Dengue : le nombre de cas pourrait quintupler cet été

18 jours après avoir fait son entrée dans l'hiver austral, La Réunion est toujours gangrénée par l'épidémie de dengue. Contacté par Imaz Press, le directeur de la veille et sécurité sanitaire de l'Agence régionale de santé (ARS) de l'Océan Indien ne cache pas son inquiétude quant à la propagation du virus. Si la population ne prend pas, dès à présent, la mesure de l'épidémie, l'été prochain risque d'être dramatique. Il est donc temps de se mobiliser : sinon, le nombre de cas de dengue sera quintuplé.

Les épreuves du nouveau Diplôme national du brevet commencent aujourd'hui

À La Réunion, cette session 2018 du diplôme national du brevet concerne 14 370 candidats. Le diplôme comportera cinq épreuves notées sur 400 points, quatre écrites et une orale. Le contrôle continu comptera aussi dans l'obtention du diplôme. Cette nouvelle version du brevet a pour objectif de donner plus d'importance au diplôme. Ci-après le communiqué de l'Académie de La Réunion (photo d'archives)

Le préfet "ne prend pas les bonnes mesures" contre l'errance animale

Suite au dépôt de plainte d'une association de défense des animaux, Paul Payet, l'éleveur de cerfs de la Plaine des Cafres, a été convoqué à la gendarmerie ce mardi matin 27 juin 2018 pour s'expliquer sur la mort de chiens errants. Exaspéré par les attaques répétées sur son cheptel, l'éleveur avait sorti le fusil et publié les photos des chiens abattus sur un réseau social. One Voice espérait une sanction sévère mais aussi un changement de braquet de la préfecture sur l'épineuse question de l'errance animale. La plainte a finalement été classée sans suite.

Dionycité Mag - Saint-Denis : Des travaux pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales

Le 13 juin dernier, la caméra de Dionycité s'est rendue sur les chantiers de la rue Ah-Sam et de la rue Alexis de Villeneuve en compagnie du maire Gilbert Annette. Ces travaux ont pour but de récupérer toutes les eaux pluviales descendantes et éviter d'éventuelles inondations en cas de fortes pluies. Depuis le début de l'année, près de 5 millions d'euros ont été investis dans ces travaux de rénovation. La ville s'engage également à redynamiser le centre-ville en créant à l'avenir de nouveaux parkings dans ces emplacements.

La pa Météo France i di, sé zot i di - les nuages vont faire de l'ombre au soleil

Il fera très beau ce matin selon Matante Rosina. Le soleil sera au rendez-vous toute la matinée sur l'île mais ira se cacher derrière les nuages l'après-midi. Quelques farines de pluie sont à prévoir sur les pentes. Obli pa zot parapli marmay. Kel tan i fé shé zot ?