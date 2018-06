Le week-end dernier, le club de canne de combat du Port a participé au Challenge national jeunes qui s'est déroulé à Joué-les-Tours. Voici son communiqué de presse:

"Médaille d’Argent en catégorie -12 ans pour Lucas Macarty.

Médaille de Bronze en catégorie – 15 ans 1ère série pour Ronny Mercier

Tous deux représentant La Réunion avec le club Le Port Canne de combat.

Cette année ce Challenge National qui est amené à devenir le Championnat de France Jeunes comme en Savate s’est doté d’une catégorie supplémentaire -15 ans 1ère Série pour les expérimentés sur laquelle nous avons engagé Ronny qui n’a pas 14 ans qui termine à la 3ème place derrière l’actuel vice-champion de France – 18 ans.

Ce qui revient à dire que le Portois a déjà le niveau national -18ans et que la valeur n’attend point le nombre des années.

Concernant la catégorie -12ans, nous avons engagé les deux cousins du quartier Titan, Lucas et Thomas Macarty, tous deux débutant et là, surprise Lucas 2ème place face à un adversaire expérimenté qui était au Championnat de France 2016 en catégorie -15ans (surement surclassé à l’époque).

Quant à Thomas le plus jeune il gagne 2 assauts et 1 nul sur les 6 proposés. A souligner que ces deux jeunes ont commencé la canne à la création du club (2017) du temps que l’on s’entrainait à la darse de plaisance sous un lampadaire et les voilà propulsé sur leur première compétition national en métropole.

Belle aventure humaine, Georgio dirigeant du club les récompensera par un détour au parc Astérix avant de reprendre l’avion. La réussite du club et de nos jeunes est dû, au travail des bénévoles moniteurs, initiateurs, et pour sortir du département je remercie l’aide financière de la part des familles, La Région (LADOM), le Conseil départemental er le sponsor Factory Import."