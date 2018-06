Suite au dépôt de plainte d'une association de défense des animaux, Paul Payet, l'éleveur de cerfs de la Plaine des Cafres, a été convoqué à la gendarmerie ce mardi matin 27 juin 2018 pour s'expliquer sur la mort de chiens errants. Exaspéré par les attaques répétées sur son cheptel, l'éleveur avait sorti le fusil et publié les photos des chiens abattus sur un réseau social. One Voice espérait une sanction sévère mais aussi un changement de braquet de la préfecture sur l'épineuse question de l'errance animale. La plainte a finalement été classée sans suite

Arielle Moreau, de l’association de défense des animaux One Voice, se montre catégorique : " Nous avons déposé une plainte contre Paul Payet pour actes de cruauté envers des animaux. Nous espérons que le tribunal prononcera une sanction sévère car ce monsieur n’a pas à faire justice lui-même. Il est interdit d’abattre des animaux, c’est la loi et personne ne peut déroger à cette loi au motif qu’il a subi un préjudice. D’ailleurs, les animaux abattus étaient-ils vraiment les coupables ? Cet éleveur a-t’il aussi fait le maximum pour protéger son cheptel ? "

La plainte de l'association a été classée sans suite mercredi après-midi

Néanmois, l’association, qui a déjà lancé une procédure contre le préfet en 2017 pour insuffisance de moyens efficaces de lutte contre l’errance animale et euthanasies d’animaux en bonne santé, n’a pas manqué d’évoquer l’affaire Payet dans ce dossier toujours en cours devant le tribunal administratif. Pour Arielle Moreau, le préfet " ne prend pas les bonnes mesures ". La représentante de One Voice dénonce des " mesurettes qui coûtent des sommes importantes pour un résultat voué à l’échec sur l’errance animale ".

- "Une étude qui ne sert à rien" -

Arielle Moreau cible notamment l’étude sur l’errance animale confiée au Lycée agricole de Saint Paul sous l’égide du GEVEC (Groupement d’Etude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores à La Réunion), pour un coût de 100 000 euros. " Cette étude ne sert à rien : on sait d’où vient l’errance animale ! De propriétaires qui n’assument pas leurs animaux, ne les font pas stériliser et les laissent divaguer ! " La représentante de One Voice l’affirme : il existe des solutions efficaces et notamment la stérilisation systématique en fourrière des mâles et des femelles capturés.

Mais Arielle Moreau ose un propos encore plus radical : l’interdiction de la cession des animaux entre particuliers. " Le préfet doit interdire aux propriétaires de chiens et de chats la vente de portées, martèle Arielle Moreau. La reproduction doit être strictement encadrée par des élevages agréés et tous les animaux vendus doivent être stérilisés. C’est le seul moyen efficace de venir à bout de l’errance animale à La Réunion. Or le préfet refuse de prendre un arrêté dans ce sens. "

Le représentant de l’Etat dans l’île a en effet opté pour d’autres voies, la fameuse étude " inefficace et coûteuse ", l’identification des chiens divagants ainsi que des actions de stérilisation des animaux domestiques avec l’accord de leurs maîtres et le recrutement de lieutenants de louveterie, en cours actuellement. Les candidatures reçues sont actuellement à l’étude. Mais qu’on ne se méprenne pas : les lieutenants de louveterie ne sont pas des tueurs de chiens autorisés.

- Rendre la stérilisation obligatoire -

Leur rôle consiste à observer les populations d’animaux et à proposer des plans de capture voire dans certains cas d’abattage pour ceux qu’ils estiment nuisibles à l’équilibre cynégétique ou dangereux pour la population.

Cependant, si la nomination de lieutenants de louveterie relève des compétences du préfet, la gestion de l’errance animale reste du ressort des municipalités et des communautés de communes. Lesquelles se sont particulièrement investies depuis 2012 dans l’identification et la stérilisation des animaux de compagnie : 6164 stérilisations ont été effectuées en 2017, soit 37% de plus qu’en 2016, grâce à un partenariat avec l’Etat qui finance un tiers de l’opération de lutte contre l’errance animale.

" Les maires ont un pouvoir de police sur leur commune, conclut Arielle Moreau. Ils peuvent donc signer un arrêté rendant la stérilisation obligatoire pour les animaux divagants hébergés par la fourrière. Avec l’encadrement de la reproduction uniquement par des élevages agréés, c’est la seule solution efficace pour venir à bout de l’errance animale. Mais c’est une mesure impopulaire, donc les maires ne s’y risqueront pas. C’est donc au préfet de prendre cet arrêté. "

Quoi qu’il en soit, Paul Payet, par qui la polémique de l’errance animale a refait surface ces jours-ci, qui risquait jusqu’à deux ans de prison et des milliers d’euros d’amende, doit sans doute être soulagé de ce classement sans suite de la procédure

