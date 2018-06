L'aéroport Roland Garros est en pleins travaux. Dans le cadre du programme Welcome 2017-2022, une nouvelle aérogare est prévue courant 2022. Une Un projet lié à une politique de développement durable, qui va "inspirer l'île durant les 50 prochaines années". Le projet a nécessité 180 milllions d'euros d'investissement

Ce projet architectural a pour but la construction d’une nouvelle aérogare à l’ouest de l’aérogare actuelle, afin d’accueillir 3 millions de passagers à l’horizon 2025. Il s’inscrit dans le programme Welcome 2017-2022, qui consistait l’année dernière à aménager l’aérogare, et qui a pour ambition de mettre en service des halls d’arrivées réaménagés en 2022, avant celle de la salle d’embarquement en 2023.

"Un moment particulier et historique"

Guillaume Branlat, président du directoire de la société aéroportuaire le précise "c’est un projet qui va inspirer l’île durant les 50 prochaines années et qui va marquer l’aéroport de Roland Garros." Un projet d’aérogare inscrit dans une dynamique grandissante, innovante et émouvante, tant pour l’aéroport, le personnel et les voyageurs. "L’aéroport est un lieu d’émotions crées chez le passager, qui stimule les sens à travers les couleurs, les lumières, la vue et le confort" souligne-t-il.

Si le but est de faire de cet aéroport "le préféré et la fierté des Réunionnais", ce projet a pour ligne directrice le respect de deux enjeux ; d’une part capital et stratégique pour le développement, d’autre part un enjeu de développement d’Outre-mer.

"Nous avons une ambition en matière de développement durable"

Une aérogare bio-climatique, c’est ce que prône Guillaume Branlat, mais également Marc Le Cam, architecte lié au projet. "L’émotion des passagers est une clé importante. Il faut garder les racines, l’histoire, l’ambition et l’identité réunionnaise" souligne l’architecte.

Pour Guillaume Branlat, la définition même du bio-climatique est d’"insérer un bâtiment dans l’environnement sans entraîner des coûts exponentiels. C’est se servir des richesses de l’environnement comme l’énergie, le vent."

Deux types de travaux sont donc à prendre en compte : la construction d’une nouvelle aérogare bio-climatique et l’agrandissement de l’aérogare actuelle. Sont au programme pour le bâtiment des arrivées une terrasse panoramique, un accès à des galeries au premier étage, une livraison bagage au rez-de-chaussée et un tri qui s’effectuera au niveau des pistes.

Concernant les transits, de la végétation est prévue pour contrer les rayonnements solaires. De nouveaux parkings et accès sont également dans la ligne de mire des architectes ; sans oublier un espace pour accueillir les transports en commun.

Guillaume Branlat le précise, "ce projet est une première mondiale sur un territoire ayant un climat tropical soumis également aux cyclones, mais aussi pour un aéroport de cette taille avec ce niveau de trafic."

