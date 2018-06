42 stagiaires de la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ont été formés pour la Petite Enfance. Voici le communiqué de presse FSGT : (Photo d'illustration)

"Depuis lundi et pendant une semaine le Comité FSGT1 Île de la Réunion propose une formation à l'animation des enfants de 0 à 6 ans autour de l'activité motrice, physique et sportive.

Ainsi 42 stagiaires se forment pour animer des ateliers parents-bébés sur l'aventure motrice des 0/2 ans et pour encadrer des activités multisports enfants entre 2 et 12 ans. Educateurs, animateurs sportifs, parents, ces 42 stagiaires sont issus de 6 clubs FSGT.

Tous pour point commun le désir de proposer des pratiques petite enfance sur l 'Ile. La réflexion sur la pratique de l'enfant ne date pas d'aujourd’hui ; la FSGT a été précurseur en développant les premières sections enfants multisports et aujourd'hui les ateliers parents-bébés .

En s'appuyant sur le concept de la motricité libre, du Sport de l'Enfant et sur les dernières découvertes en neurosciences, la FSGT propose une approche respectueuse du développement cognitif, moteur et affectif du tout petit.

Mardi, 4 crèches de Sainte Suzanne et St André ont ouvert leurs portes pour découvrir cette approche. Ce jeudi, 2 nouvelles crèches profiteront de la découverte des ateliers parents-bébé à Ste Marie (ainsi 80 familles auront vécu cette nouvelle expérience sur les deux jours).

La place donnée aux parents dans ces espaces de pratiques permet un accompagnement et un soutien à la parentalité. Stagiaires parents et professionnel(le)s des crèches ne s'y sont pas trompés et sont motivés pour développer des coopérations permettant d'inscrire cette activité de manière régulière sur l'île.

Mercredi et samedi, ce sont 220 enfants qui bénéficieront d'activité multisports pour des 3/12 ans animées par les stagiaires en formation. Ce stage, une 1ere à la Réunion, est le début d'une aventure humaine initiée par le Comité FSGT qui souhaite déployer ici la même force d'action que celle mise en place en métropole."