Ce mercredi 27 juin 2018 a eu lieu la pose de la première pierre du radier situé Bras Saint-Antoine à Bras-Creux. Voici le communiqué de presse de la Ville du Tampon :

"Pont de Bras Creux :

- Ouvrage d'art de 16 mètres de long qui va permettre de désenclaver et de protéger plus de 300 familles entre le 19ème kilomètre et Bras Creux

- Coût des travaux : 1 200 000 euros de fonds propres communaux pour le pont, la chaussée, les caniveaux techniques pour les réseaux haute tension, fibre optique et adduction d'eau potable.

- Durée des travaux : 5 mois

- Livraison : Décembre 2018

- Ouvrage type dalles béton armé comprenant trottoir et chaussée et réseaux. L'ouvrage permettra la transparence hydraulique pour une crue centennal avec des murs en retour pour canaliser les écoulements.

- Les études ont été menées sous 8 mois

- Les travaux sont réalisés par les entreprise Pico, Csps : Sobotec Réunion

- Fréquentation (nombre de véhicules qui fréquente cette route par jour) : plus de 1 000 dans les deux sens.

Historique :

La construction de ce pont entre dans les futurs chantiers de résorption des radiers. La résorption des radiers fait partie intégrante des engagements du conseil municipal depuis 2014. Un diagnostic a été lancé par les services pour mettre en oeuvre les solutions d'amélioration de désenclavement et de franchissement sur ceux les plus dangereux et qui intéressent le plus de regroupement de population."