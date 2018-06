BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 29 juin 2018 :



Santé et pédagogie : Vous n'avez qu'une peau, protégez-la du soleil

Afin de protéger correctement les enfants du soleil, un partenariat a été signé ce mercredi 27 juin 2018 entre l'association Mission Soleil Réunion (MiSolRé) et le Rectorat. Cet accord prévoit l'intervention de l'association dans les écoles primaires de l'île dans le but de sensibiliser les enfants aux dangers du soleil. En parallèle, l'association "Sécurité solaire" qui agit sur l'ensemble du territoire français intervient dans la formation des enseignants par une ressource pédagogique. Une manière de dire : "vous n'avez qu'une peau, protégez-la du soleil"

[VIDEOS] Biodiversité - Un parcours pour découvrir les oiseaux endémiques du parc du Colorado

Ce jeudi 28 juin 2018, le sentier des oiseaux forestiers du Parc du Colorado a été inauguré en présence de quatre classes des élèves de l'école de Ruisseau Blanc. Situé dans les hauts de Saint-Denis, ce parc de loisir a été le lieu de travail de plusieurs élèves sur la thématique de la protection des oiseaux endémiques de l'île présents sur le site. 91 élèves de cette école de La Montagne ont pu découvrir l'aboutissement du projet sur lequel ils ont travaillé. La Cinor a apporté un soutien technique à ce projet en mettant en place les différents panneaux explicatifs du parcours. L'objectif de ce parcours est de faire découvrir les oiseaux endémiques qui vivent sur le parc et de sensibiliser à leur protection.

De la gare routière à la préfecture : Opération des agriculteurs au Barachois

Les agriculteurs, adhérents de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), se mobilisent ce vendredi 29 juin 2018, au Barachois. Ils se sont donnés rendez-vous aux alentours de 9h à la gare routière et envisagent de bloquer la route du Barachois qui les mènera jusqu'à la préfecture de La Réunion. Là-bas, ils envisagent de déposer deux motions au préfet.

TCO - Un réseau Kar'Ouest "plus performant" pour Trois-Bassins

Le Territoire de la Côte Ouest et son délégataire la Semto (société d'économie mixte des transports de l'Ouest) proposeront dès le lundi 2 juillet 2018 un réseau Kar'Ouest "plus performant" aux habitants de la commune des Trois-Bassins. Les horaires du réseau de transport public vont évoluer. Après les premières évolutions mineures qui ont été opérées sur le Territoire de la Côte Ouest, le 5 octobre 2016, avec le concours du TCO et de la commune de Trois-Bassins, le réseau relève le défi d'une offre plus compétitive (photos direction de la communication du TCO)

La pa météo France, i di sé zot i di : Une journée sous de bons auspices malgré quelques nuages

Ma tante Rosina assure que ce vendredi sera sous de bons auspices. La journée commence avec du soleil malgré la présence d'amas nuageux sur les pentes. La ma tante reste optimiste pour le reste de la journée, les nuages ne sont pas menaçants. Alors ma tante Rosina a-t-elle raison ?