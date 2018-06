Le premier diplôme de leur vie. C'est ce qu'ont reçu 24 élèves de CP ce jeudi 27 juin 2018 à la mairie du Port. Une récompense bien méritée après avoir suivi le dispositif Coup de Pouce Clé de l'association éponyme.

Le dispositif Coup de pouce clé est un projet mis en place pour l’accompagnement scolaire des enfants rencontrant des difficultés à l’apprentissage de la lecture. L’objectif, apprendre à dire, lire et écrire en s’amusant à travers des activités ludiques courtes et dynamiques. Un projet qui s’inscrit dans le programme de la réussite éducative de la commune du Port, en partenariat avec l’Education Nationale qui cible essentiellement les CP depuis deux ans.

"Quatre clubs se sont développés chaque école bénéficie d’un club qui accueille un petit groupe de six enfants pour avoir un dispositif de qualité" précise Annie Mourgaye, élue en charge des affaires scolaires à la mairie du Port.

#974 #LaReunion Annie Mourgaye, adjointe à la mairie du Port détaille l'action "Coup de pouce" dispensé par des animateurs pour les enfants du CP de la Ville #Education #lecture 📚📔 pic.twitter.com/3CVtFdfSjN — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 juin 2018

C’est un "dispositif national qui favorise l’apprentissage de la lecture avec l’accompagnement des parents qui doivent être acteurs dans le cadre de cette action" souligne l’adjointe, avec des animateurs formés par l’association pour les activités.

"C’est bien d’aider les enfants surtout au CP, pour la lecture. Cela va leur permettre d’avoir des acquis" déclare Tatiana Grimoire, animatrice Coup de Pouce Clé depuis deux ans.

Pour Aurélie Mithridate, animatrice depuis un an, "c’est important pour les pousser dans la lecture."

#974 #LaReunion Aurélie Mithridate, animatrice du projet "Coup de Pouce" explique son rôle au sein du programme #education #LePort pic.twitter.com/WnCugV4hLd — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 juin 2018

A noter que les enfants qui participent à ce programme "ne sont pas forcément des enfants en difficultés" précise Cynthia Cassim, animatrice également.



Un projet éducatif qui ravit les enfants, notamment Mathias l’un des lauréats " on a joué, on a fait des activités et nos leçons. On a aussi fait un goûter " précise-t-il, tout sourire après l’obtention de son diplôme.

