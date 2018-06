Retrouvez tout l'agenda sportif de ce week-end du 30 juin et 1er juillet 2018 :

Cyclisme: 3ème édition de Craz'pédales

Anim'services organise la 5ème cyclosportive de la saison ce dimanche, départ et arrivée au stade de Saint Paul. Deux parcours seront proposés: Un tracé de 65km sur le littoral jusqu'à la Saline les bains et retour jusqu'à St Paul pour terminer par une boucle dans les hauts, via Bellemène et Bois de Nèfles, puis un tracé de 115km similaire mais avec le demi tour à St Leu. Les départ seront donnés à 7h30 pour les 115km et 7h45 pour les 65km.

Trail: 3ème édition du trail de la Réunion

Programmé ce samedi, l'épreuve organisée par En Avant Kamélia entre Hellbourg et Sainte Marie, est finalement annulée.

Course: Les foulées solidaires de Bras Fusil

Le pôle médico social Philippe de Camaret organise une course de 10km ce samedi à St Benoit. Le départ sera donné à 9h00 devant le pôle pour deux boucles de 5km dans les rues de la ville. Une centaine de participants est attendue.

Course à pied: Championnat régional de semi-marathon

Le CASL organise ce dimanche le championnat régional de semi marathon du côté d'Etang Salé. Le départ sera donné à 7h00 au niveau du camping direction le rond point des sables par la voie cyclable, retour et demi tour au rond point de la ZAC Carangues pour une autre boucle avant de rejoindre l'arrivée au niveau du camping. Parmi les participants, on suivra de près les filles Anne Atia et Dalila Bentaleb, et les garçons François Lebon, Thierry Ganofsky, Patrick Essob, Jean Pierre Harrison, Kevin Lallemand, Romain Lelong, Teddy Loricourt.

Moto: Finale de monobike

Le Racer Moto Club organise la finale du championnat régional de monobike ce dimanche sur le circuit de la Jamaique à Saint Denis. La journée débutera à 8h00 avec les essais chronométrés, puis la 1ère manche à 10h15, la seconde à 13h1à et la 3ème à 15h25.

Beach tennis: Tournoi double et mixte aux Brisants

Le club des 3B organise un tournoi double et mixte ITF 2500$ samedi et dimanche aux Brisants à Saint Gilles les bains. Toutes les équipes feront 3 matchs le matin qui permettront de les classer. A l'issue de ces matchs de classement, les équipes 1 à 16 iront dans le tableau principal, les suivantes dans le tableau consolante. Début des épreuves à 8h.

Le tournoi Jeunes en catégories -12, -14, -16 ans aura lieu le dimanche au matin dès 8h30

Athlétisme: Championnat régional jeunes

Le championnat régional pour les cadets, juniors et espoirs aura lieu samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Les épreuves débuteront à 15h00 le samedi, et 9h30 le dimanche (en matinée seulement).

Escalade: Championnat de France poussins – benjamins

Ce week end se déroulera le 1er Championnat de France Poussins Benjamins à Chambéry. Il aura fallu 8 ans pour que la compétition promotionnelle Trophée National Poussins Benjamins initiée en juillet 2011 à Chamonix, devienne la compétition officielle Championnat de France Poussins benjamins.

La Réunion a suivi de près ce développement en organisant chaque année depuis 2012 un Trophée Régional Poussins Benjamins, ce qui a permi à 41 jeunes athlètes (de 8 à 13 ans) de se déplacer sur le Trophée National Poussins Benjamins pour représenter la Réunion. Ces jeunes compétiteurs ont brillamment remportés 6 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de bronze.

La délégation réunionnaise compte cette année 15 athlètes:

POUSSINES : Julia NOEL (7alouest), Lison BOURGET (Austral Roc), Eva Lina RYMASZ (Austral Roc)

POUSSINS : Max BERTONE (7alouest et Pole Espoir Outre Mer) – médaille d’or en 2017, Akyan ETCHAR (7alouest), Victor BARBOT (Escalade d’Abord Saint Charles)

BENJAMINES : Oriane BERTONE (7alouest et Pole Espoir Outre Mer) – médaille de bronze en 2015 et médaille d’or en 2016 et 2017, Margot BERTONE (7alouest et Pole Espoir Outre Mer) – médaille de bronze en 2016, Maya DELAHAYE (Austral Roc), Manon LEBON (Austral roc)

BENJAMINS : Sam POULLAIN (7alouest et Pole Espoir Outre Mer), Marius PAYET GABORIAUD (Austral Roc et Pole Espoir Outre Mer) – médaille d’argent en 2016, Tolani ETCHAR (7alouest), Theo GAUTIER (7alouest) – médaille d’argent en 2017, Quentin PARACHOU (7alouest)

Surf: Ballito Pro

Le premier WQS 10000 de la saison a lieu cette semaine en Afrique du Sud à Ballito. Pour son retour à la compétition après une blessure aux vertèbres en mai, Jorgann Couzinet s'est hissé jusqu'au 4ème tour où il a perdu contre Crisanto et Camarao. De son côté, Maxime Huscenot n'a pas fait mieux face à Bailey et Mickey Wright et s'arrête également au 4ème tour. Seul Jérémy Florès, avec la seconde place de sa série avec Yago Dora et Hiroto Ohhara, a réussi à franchir ce tour pour se retrouver au 5ème face à Seth Moniz. La compétition se poursuit aujourd'hui...