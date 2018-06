Atmo Réunion, l'observatoire régional de la qualité de l'air, participe à la campagne exploratoire nationale de mesure des résidus de pesticides dans l'air ambiant. Cette première campagne nationale s'inscrit également dans nos objectifs régionaux. Elle a été proposée comme action à réaliser dans cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3), du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air (PRSQA 2017-2021) et du plan Ecophyto 2. Elle vise à améliorer les connaissances sur les pesticides présents dans l'air ambiant et ainsi mieux connaître l'exposition de la population.(photo d'archives AFP)

- Un site de mesure représentatif de l’agriculture réunionnaise à Petite-Île –

Défini avec le groupe de travail national en lien avec le comité de pilotage local (DEAL, DAAF, Mairie de Petite-Ile, Département de La Réunion, Chambre d’agriculture et Atmo Réunion) un site sur la commune de Petite-Ile a réuni l'ensemble des critères pour la mesure des résidus de pesticides dans l’air ambiant à La Réunion :

- représentativité et diversité des cultures locales (maraichage, production fruitière, canne à sucre) utilisant potentiellement des pesticides

- proximité d'habitations

- altitude raisonnable (bande d’altitude comprise entre 200 m et 500 m) et contexte géographique (relief) et météorologique (vents dominants) favorables.

- 80 substances actives analysées en un an de prélèvement -

Au niveau national, environ 80 substances prioritaires ont été identifiées en fonction de leurs présences avérées dans l’air et de leurs impacts potentiels sur l’environnement et la santé. Le choix des substances à mesurer a été établi en fonction d’un recensement régional mené sur le volume des ventes de produits phytosanitaire sur une période de 3 ans (2014-2016).

Afin de prendre en compte les différentes saisonnalités ainsi que les pratiques agricoles, la campagne de prélèvements a débuté le 25 juin 2018 à raison de 1 semaine de prélèvements sur 3 pendant un an. L’exploitation des résultats débutera donc en octobre 2019 pour un rendu prévu fin 2019.