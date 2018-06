Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

L'accompagnement et la coordination sont au coeur du projet de santé adopté par l'ARS (Agence régionale de santé) Océan Indien 2018-2028. Un dispositif de 10 ans mis en place ce vendredi 29 juin 2018 par François Amaury, directeur général de l'ARS. Si ce projet concerne La Réunion et Mayotte, il est défini autour de huit orientations stratégiques, avec un focus sur la prévention d'une perte d'indépendance des personnes âgées, et la coordination des différents services. Les premières mises en oeuvre interviendront le mois prochain.

