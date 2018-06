À l'initiative de plusieurs associations et en partenariat avec les intercommunalités, une grande opération de nettoyage de l'île est organisée ce dimanche 1er juillet 2018. (Photo d'illustration)

De nombreuses initiatives de ramassage et de sensibilisation sont déjà organisées tout au long de l’année. Et le constat est toujours le même. Les déchets s’accumulent sur l’île, dans les ravines, sur le littoral, sur les sentiers de randonnée, dans les hauts comme dans les bas.

Malgré les photos et les données chiffrées collectées, ces initiatives laissent encore beaucoup de réunionnais indifférents à la problématique des déchets et des dépôts sauvages.

- Les objectifs de l'opération Met' prop La Réunion -

Met'Prop La Réunion est une journée d’action globale de ramassage des déchets et de sensibilisation, tout autour de l’île, avec le concours de toutes les associations, collectifs citoyens, et collectivités qui oeuvrent pour la réduction des déchets à La Réunion.

Cette journée a pour objectif de réunir un maximum de Réunionnais pour participer à l’évènement et voir de leurs yeux l’ampleur des dégâts. Ce sera aussi l'occasion de collecter des données chiffrées qui marqueront le plus grand nombre.

- Une action collective -

Met’ Prop La Réunion est une action collective qui s’appuye sur l’expérience de plusieurs associations et collectifs spécialisés dans ce type de manifestations, et d’acteurs divers déjà engagés dans la protection de l’environnement :

Surfrider, Zordi Pou Domin, Best Run, Prop Réunion, ADN L’avenir dépend de nous, Zero Dechet, Volonterre Dépollution Réunion, Oasis Réunion, Roulé Mon Z’avirons, WIO-GSN, des citoyens engagés, etc.

Les collectivités sont partenaires de cette action environnementale.Les Intercommunalités (Cinor, Cirest, Casud, Civis et TCO) soutiennent déjà les efforts associatifs tout au long de l’année et ont également un rôle à jouer dans cette opération en apportant un soutien logistique et de sensibilisation.

Elles mettront à disposition leur moyens techniques et de transport pour pouvoir ramener les déchets ramassés aux déchetteries les plus proches.

Les Intercommunalités interviendront également sur certains sites, pour sensibiliser les participants et les passants à la mise en oeuvre des projets qu’ils développent sur leur territoire.

Toutes les bonnes volontés, privées, publiques, associatives ou tout simplement citoyennes sont également les bienvenues pour participer à cette grande opération.

- Une journée pour changer les mentalités -

Pour exemple, un "nettoyage" organisé par l’association Surfrider en février 2018 a permis de ramasser plus de 920 bouteilles de plastiques échouées sur le littoral Nord, à Saint-Denis, sur une distance de seulement 500 mètres.

Le chiffre est déjà impressionnant. Mais il le serait davantage si l’on pouvait compiler les données de toute une journée de ramassage, sur différents sites autour de l’île. Il ne s’agirait plus seulement de 920 bouteilles mais de 10 000 voire 20 000.

- Quels sites seront nettoyés ?

Les associations ont donné rendez-vous aux citoyens aux quatre coins de l'île pour ce grand nettoge. Voici la carte qui répertorie les sites qui seront nettoyés le dimanche 1er juillet pour l'opération Allon Met' Prop La Réunion. L’opération se déroule de 9 heures à 12 heures, sauf pour les sites de Saint-Benoit et des Avirons, qui se dérouleront vers 15 heures



On compte à ce jour 13 sites de nettoyages, répartis entre Saint-Benoît et Saint-Pierre.





- Déroulé de l'opération Met' Prop du dimanche 1er juillet -

Le dimanche 1er juillet, les citoyens souhaitant participer à l'opération Alon Met'Prop La Réunion sont invité à se rendre sur un site répertorié pour le début du ramassage qui commencera à 9 heures.

Le site https://www.initiativesoceanes.org/, est outil qui propose une méthodologie d’organisation d’opération de sensibilisation,

du matériel de sensibilisation (bannières informatives...) et de ramassage (gants et sacs), ainsi qu’une fiche bilan à remplir.

Le site bénéficie également d’un outil cartographique pour visualiser les opérations en ligne et enregistrer les participants. L’opération Met’Prop utilisera cet outil déjà existant pour collecter les données.

Après le ramassage, les équipes de volontaires procèderont au comptage des déchets. Les données de chaque opération de ramassage seront mises en commun pour un bilan.

- Comment participer ? -

Les personnes qui souhaitent participer à cette grande opération de nettoyage de La Réunion doivent contacter :

Nicolas Maréchal

0693 33 85 70

antenne974@surfrider.eu



Sonia Serra

0692 22 42 85

simonedelory@hotmail.com

www.ipreunion.com