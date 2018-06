" Tous les sports pour tous les publics ", le Comité Régional Sports Pour Tous poursuit cet objectif en développant et en renforçant les compétences de chacun dans ses domaines de prédilection que sont l'accueil, le bien-être et l'encadrement sportif. Dans ce contexte, le comité régional sport pour tous agrandit les champs de son Centre de Formations en lançant au mois de septembre une formation de préqualification aux métiers du sport. Ci-après le communiqué du comité régional sport pour tous :

Pas de rentrée sans ambition ! Le Comité Sports Pour Tous Réunion, propose depuis plus de 4 ans, des formations centrées sur l’animation sportive. Il s’agit plus précisément du CQP ALS, comprenez " Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur de Loisir Sportif " dont les prochaines sessions commenceront fin octobre. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur ces formations qui ne nécessitent pas de prérequis particulier, si ce n’est d’avoir 16 ans et d’avoir un goût prononcé pour le sport et l’animation.

Dans cette même dynamique, notre association a également ouvert l’an passé sa première session du BPJEPS APT (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et du Sport – Activités physiques pour Tous). Ce diplôme d’Etat permet d’accéder à un niveau supérieur et plus précisément au métier d’éducateur sportif. Le prochain cursus devrait débuter début 2019.

La nouveauté 2018 réside enfin dans l’ouverture d’une formation de préqualification aux métiers du sport qui vient clairement répondre aux objectifs d’insertion et d’accompagnement défendus par le Comité. L’idée est ici de fournir aux stagiaires une approche pratique et théorique des différentes filières de l'animation sportive et plus globalement de les accompagner dans la construction de leur projet professionnel.

A travers ce dispositif, nous nous adressons notamment à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ou en difficultés d’insertion sociale.

Quel est le rôle d’un animateur sportif et socioéducatif ? Quelles fonctions revêt le métier d’éducateur sportif ? Quels sont les diplômes mis en place pour y accéder ? Comment optimiser ses chances de réussite ?... sont autant de questions auxquelles tous les éléments de réponses seront apportées pendant la formation.

Destinée à des personnes âgées de 16 ans minimum, cette " classe préparatoire " intègrera aussi une phase d’alternance qui permettra aux stagiaires d’acquérir une potentielle première expérience terrain et une formation aux premiers secours (PSC1)

La formation se déroulera en centre du 3 septembre au 19 octobre prochains sur le secteur Sud-Ouest de l’île et intègrera une journée de stage par semaine.

Contact : Comité Régional Sports Pour Tous : 0262 57 85 18 ou cr.ile-de-la-reunion@sportspourtous.org