Du 4 au 8 juillet 2018, la ville de Saint-André accueillera le 13ème festival des plantes Festi'Plantes. Pour cette édition, de nombreuses nouveautés seront découvrir. Sur le thème "la santé par les plantes" le festival sera ouvert de 9h30 à 19h sur le terrain de football du chemin de l'étang à Cambuston. Ci-après le communiqué de la ville de Saint-André relatif à l'évènement :

Le parc floral sera ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Exceptionnellement, le Samedi 7 Juillet, le concert commence à 20h30.

- Le thème : " La Santé par les plantes "

Cette année, les festivités seront placées sous le thème " La Santé par les plantes ". Des stands de reflexologie et de tisaneurs sont à visiter. Sans oublier la conférence sur ce même thème, donnée par Kakouk Ledoyen Frantz.

- Les activités à découvrir -

Au programme de Festi-Plantes, comme chaque année : exposition et vente de plantes et fleurs, animation foraine, journée de la 3e jeunesse, radio crochet, défilé de mode, concerts, etc.

- Une quarantaine d’exposants -

Comme tous les ans, une quarantaine d’exposants vous attendent sur le parc floral implanté sur le terrain engazonné du Chemin de l’Etang à Cambuston. Parmi les figures emblématiques de la fête, qui seront présents, on citera Jean-Paul Bavol, artiste et spécialiste des fruits et légumes lontan qui a présenté à la conférence de presse des curiosités péi en voie de disparition comme le " concombre le chien ", " l’ananas le pouce " ou encore les " lianes galets " qui servent à la fois d’antidouleur et de porte-bonheur... Également fidèles au rendez-vous, les horticulteurs, les pépiniéristes, les fleuristes, les apiculteurs... Et pour la première fois, on notera la présence de l’association des Roses anciennes ou encore des artisanes spécialisées dans le tressage de vacoa.

- Le label " Plant’Péi " à l’honneur -

Le tout nouveau label " Plant’ Péi " récemment lancé par l’Union des pépiniéristes et des horticulteurs de la Réunion sera aussi présenté au grand public au Festi-Plantes

- Le plateau artistique -

Les artistes de Saint-André et d’ailleurs sont aussi au rendez-vous. A commencer par les élèves de l’école de musique qui animeront la cérémonie d’inauguration présidée par le Maire Jean-Paul Virapoullé (Mercredi 4/7 à 17h). Espoir Cressonnière, JMCS Jumpop, Loryzine, Radia Séga seront en première partie de la soirée du Samedi 7/7 (à partir de 17h40). Doris Boyer de D3 création proposera un défilé de mode (19h) avant le concert de Paël Gigan, David Louisin et ses invités :

Emmanuelle Ivara – Clif Azor – Orage – Dijah. Pour clôturer l’événement en beauté, radio crochet avec le groupe Supersonic (Dimanche 8/7 à 15h) suivi d’une activité rythmique avec Hugo Sport et enfin (18h), place aux jeunes avec T Matt, DJ Awax-Maxx…

- "Fête, Rencontre, Excellence" -

Pour Viviane Payet Ben Hamida, adjointe déléguée à la Politique culturelle globale de la ville, la 13 ème édition de Festi-Plantes est placée sous le signe de la Fête : " C’est une manifestation ouverte aux familles, ainsi qu’à tous les amoureux et aux passionnés de plantes, de fleurs, de la Nature... " de la Rencontre : " C’est aussi un événement commercial qui permet de développer l’activité économique des filières concernées " de l’Excellence : " C’est une occasion pour les producteurs de rencontrer le public et de connaître leurs besoins, notamment en terme de qualité pour pouvoir améliorer leur production et tendre vers l’excellence "

- Le Programme -

Mercredi 4 juillet : journée 3ème jeunesse

9 h 30 : Ouverture du Parc au public Journée de la 3e jeunesse avec Joël Bègue

Animation musicale et foraine toute la journée

17 h 00 : Inauguration Animation avec l’Ecole de Musique et l’orkes en cuivre

Jeudi 5 juillet

9 h 30 : Ouverture du Parc au public Animation musicale et foraine toute la journée

19 h 00 : Fermeture du Parc

Vendredi 6 juillet

9 h 30 : Ouverture du Parc au public Animation musicale et foraine toute la journée

19 h 00 : Fermeture du Parc

Samedi 7 juillet

9 h 30 : Ouverture du Parc au public Animation musicale et foraine toute la journée

10 h 00 : Conférence : La Santé par les Plantes par Kakouk Ledoyen Frantz

17 h 40 : Prestation musicale : ESPOIR CRESSONNIERE

18 h 00 : Prestation musicale : J.M.C.S. : Jumpop

18 h 20 : Prestation musicale : Loryzine

18 h 40 : Prestation musicale : Groupe Radia Séga

19 h 00 : Défilé de Mode avec D3 Création : Doris Boyer

19 h 30 : Prestation musicale : Paël Gigan en live

20 H 30 : Prestation musicale : David Louisin et ses invités : Emmanuelle Ivara – Clif Azor –Orage – Dijah

Dimanche 8 juillet

9 h 30 : Ouverture du Parc au public Animation musicale et foraine toute la journée

15 h 00 : Radio Crochet avec le " Groupe Supersonic "

17 h 15 : Hugo Sport : Séga Danse Activité Rythmique

18 h 00 : Prestation musicale : T’MATT, DJ Awax-Maxx