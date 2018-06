Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Pour certains, ils sont envahissants, pour d'autres, ils sont très utiles pour faire les courses. Les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres font partie des supports marketing "qui marchent le mieux" à La Réunion. Et pour cause, "98% des Réunionnais lisent les imprimés publicitaires qui sont distribués" affirme Thierry Nottelet, directeur opérationnel, courriers colis à la Poste. Face au volume considérable d'imprimés publicitaire distribués, l'association de consommateurs UFC Que choisir déplore l'impact écologique de cet outil marketing. Elle fait la promotion du 'Stop pub' dont l'efficacité serait relative. Pourtant, à l'air du numérique, une solution alternative et accessible fait déjà de nombreux adeptes, le prospectus en ligne.

