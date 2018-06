Samedi 30 juin 2018, Réunion Moelle Espoir, en collaboration avec le CHU de Saint-Pierre, organise une journée de sensibilisation au don de Moelle Osseuse. De nombreuses animations et un jeu concours attendent tous ceux qui veulent s'informer sur les modalités de don de moelle osseuse.

Une démonstration de danse africaine, un showcase de Krélokoz, un tirage au sort avec de nombreux cadeaux à gagner : le programme des festivités est conçu pour attirer un maximum de visiteurs lors de cette journée de sensibilisation au don de moelle osseuse qui se tiendra au CHU de Saint Pierre de 9h à 17 h.

Le but ? Expliquer les difficultés spécifiques à La Réunion pour trouver un donneur compatible avec un malade. En effet, donneur et bénéficiaire du don de moelle osseuse doivent présenter un groupe tissulaire identique. La probabilité de compatibilité entre deux individus pris au hasard est seulement d’un cas sur un million. Autant dire que la compatibilité est extrêmement rare ! Le premier cercle de compatibilité est évidemment la famille et notamment les frères et les sœurs du malade. Sauf que ce dernier n’a qu’une chance sur quatre d’être compatible avec l’un de ses frères et sœurs.

Les groupes tissulaires, transmis génétiquement, varient selon qu’on est d’origine européenne, africaine ou asiatique. Le métissage, cette fabuleuse richesse culturelle de notre île, a parfois ses revers en termes de santé, en compliquant encore davantage la recherche de compatibilité. La seule solution pour trouver suffisamment de donneurs compatibles pour les malades réunionnais, c’est de disposer du réseau le plus vaste possible de donneurs. La bonne nouvelle, c’est que le nombre de donneurs ne cesse d’augmenter à La Réunion… mais reste encore en dessous des besoins.

A quoi sert le don de moelle osseuse ?

Ce don est essentiel pour lutter contre des maladies graves du sang, comme la leucémie qui représente 80% des prescriptions de greffe de moelle osseuse. Mais d’autres pathologies sont aussi concernées, notamment le déficit immunitaire sévère du nourrisson, des anomalies héréditaires du sang, ou encore l’arrêt soudain du fonctionnement de la moelle osseuse. Pour les malades, le seul moyen de guérir est de bénéficier d’une greffe, ce qui permet de remplacer la moelle osseuse déficiente par une moelle osseuse saine.

Qui peut devenir donneur ?

Toute personne de 18 ans et plus et de moins de 51 ans lors de l’inscription. Il faut évidemment être en parfaite santé et accepter de répondre à un questionnaire de santé et d’effectuer une prise de sang ou un test de salive. Mais ne craignez rien… aucun prélèvement de moelle osseuse sera effectué samedi ! Venez nombreux à la rencontre de l’association Réunion Moelle Espoir et des équipes du CHU de Saint Pierre.

