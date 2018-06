BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 30 juin 2018



- Mondial-2018 de foot - Et s'il manquait juste une âme aux joueurs talentueux et (surtout) riches...

- Les prospectus publicitaires ont encore de beaux jours devant eux. Les Réunionnais aiment les consulter

- Une journée ludique pour s'informer sur le don de moelle osseuse

- Du 4 au 8 juillet à Saint-André : Festi'Plantes, un 13ème festival riche en nouveautés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie, un peu de soleil

Mondial-2018 de foot - Et s'il manquait juste une âme aux joueurs talentueux et (surtout) riches...

La France affrontera l'Argentine ce samedi 30 juin 2018 à 18 heures dans le cadre des 8ème de finale du Mondial 2018. Après une phase de poule guère convaincante, les choses sérieuses vont donc commencer par les Bleus et l'Albiceleste. Deux équipes dont les joueurs sont particulièrement bien payés, pétris de talent, et qui ont, sur le papier, les moyens d'aller jusqu'en finale. Mais la phase de poule et ses nombreuses surprises ont démontré que ces trois ingrédients ne sont pas forcément suffisants. Et si la recette du succès des petites équipes qui font vibrer la planète football, c'était tout simplement d'avoir une âme ?



Les prospectus publicitaires ont encore de beaux jours devant eux. Les Réunionnais aiment les consulter

Pour certains, ils sont envahissants, pour d'autres, ils sont très utiles pour faire les courses. Les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres font partie des supports marketing "qui marchent le mieux " à La Réunion. Et pour cause, " 98% des Réunionnais lisent les imprimés publicitaires qui sont distribués " affirme Thierry Nottelet, directeur opérationnel, courrier colis à la Poste. Face au volume considérable d'imprimés publicitaire distribués, l'association de consommateurs UFC Que choisir déplore l'impact écologique de cet outil marketing. Elle fait la promotion du Stop pub dont l'efficacité serait relative. Pourtant, à l'air du numérique, une solution alternative et accessible fait déjà de nombreux adeptes, le prospectus en ligne.

Une journée ludique pour s'informer sur le don de moelle osseuse

Samedi 30 juin 2018, Réunion Moelle Espoir, en collaboration avec le CHU de Saint-Pierre, organise une journée de sensibilisation au don de Moelle Osseuse. De nombreuses animations et un jeu concours attendent tous ceux qui veulent s'informer sur les modalités de don de moelle osseuse.

Du 4 au 8 juillet à Saint-André : Festi'Plantes, un 13ème festival riche en nouveautés

Du 4 au 8 juillet 2018, la ville de Saint-André accueillera le 13ème festival des plantes Festi'Plantes. Pour cette édition, de nombreuses nouveautés seront découvrir. Sur le thème "la santé par les plantes" le festival sera ouvert de 9h30 à 19h sur le terrain de football du chemin de l'étang à Cambuston. Ci-après le communiqué de la ville de Saint-André relatif à l'évènement :

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie, un peu de soleil

Matante Rosina est grognon "mi konpran pi ryen, na in pé la pli par isi, un pé soley par laba, oulalala, mi koné pi koman i fo abiyé". Pouvez-vous aider Matante et lui dire quel temps il fait de votre coté ce samedi 30 juin 2018. Gramoune Rosina vous remercie par avance