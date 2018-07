La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) organise un "flash retraite" du 2 au 8 juillet. Il s'agit d'"une semaine pour tout savoir sur la préparation de la retraite".

L’Assurance retraite propose donc de retrouver l’essentiel des informations sur la préparation de la retraite sur son site événementiel www.flash-lassuranceretraite.fr.

Pour aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage pédagogique sur leurs droits, l’Assurance retraite met à disposition :

- Des conseils à chaque âge

- Une " boîte à outils " avec des brochures, un abécédaire de la retraite

- Les services à disposition pour faire le point sur sa situation

- Un focus sur la demande de retraite en ligne

- Un quiz "Êtes-vous prêt ?" pour vérifier ses connaissances

- Une vidéothèque

- Une conférence "Ma retraite : je la prépare"

Pour rappel, l’Assurance retraite est le service public de la retraite de la Sécurité sociale Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de paiement...).