Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Juin à 12H40

L'UFR Lettres et Sciences humaines organise une conférence le vendredi 6 juillet 2018 à partir de 17h en amphithéâtre Geneveaux, au Campus universitaire du Moufia. Sur le thème suivant : "Etudes d'impact sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest : transition écologique et partenariats entre les îles de l'océan Indien et le continent".

