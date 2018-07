Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Des procès verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés ce dimanche 1er juillet 2018 à l'encontre des six paillotes de la plage de l'Hermitage ne disposant plus d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime (DPM), indique la préfecture. Le préfet se dit "décidé à faire cesser les occupations illégales du domaine public et à rendre les espaces occupés à la jouissance des usagers de la plage en employant les moyens appropriés prévus par le droit"

