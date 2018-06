Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Grâce à ses rhumatismes Matante Rosina sait exactement quand il fera froid et là elle en est sûre : les températures seront froides ce dimanche 1er juillet 2018. En plus il y aura des nuages et de un peu pluie, dit-elle. Matante Rosina a-t-elle raison ? Dites-nous quel temps il fait chez vous

