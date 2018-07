"48 592 854,10? qui dorment ne profite pas au Tamponnais!" s'insurge Yannis Lebon qui affirme avoir "réclamé une baisse d'impôts". Voici son courrier :

"Le conseil municipal du Tampon du samedi 23 juin 2018 s’est prononcé sur les comptes de la mairie. Ce dernier laisse apparaître 48 millions d’euros d’excédent pour l’exercice 2017.

J’ai interpellé le maire du Tampon sur la politique de rigueur qu’il mène avec un excédent budgétaire aussi démesuré. En effet, une trésorerie excédentaire ne signifie pas toujours une bonne gestion de la collectivité.

Seulement 40 millions d’investissement émis en 2017 et pourtant le budget était de 238 millions euros pour l’année. Les 31 millions d’euros de reste à réaliser ne signifient pas non plus que la majorité va véritablement engager ces sommes!

J’ai donc réclamé une baisse des impôts… L’argent disponible n’est pas utilisé au profit des entreprises, au profit du développement de la commune, au profit des Tamponnais.

Dans les faits, un fossé s’est creusé entre la population et la majorité municipale. Majorité qui ne cesse de vivre à travers la médiatisation de projets pharaoniques qui ne se concrétisent pas ou sont abandonnés.

2014, promesse était faite d’un parc de loisirs avec des spectacles et animations de grandes qualité et des équipements de haut niveau (manèges sons et lumières HD).

Le budget d’orientation 2018 prévoit la création d’un jardin témoin. Le conseil municipal de juin 2018 vote quant à lui un avant-projet d’implantation d’une tyrolienne et d’une rallonge de plus de 4 millions pour un projet de création d’un "Pôle cheval"!

2014, la majorité lance sa voie de contournement de l’entrée du Tampon par l’Est. Après de nombreux mois d’abandon des travaux, la population bénéficie au mieux d’un aménagement paysagé avec une route qui ne bénéficie pas d’un véritable revêtement.

2015, la municipalité achète pour 500 mille euros le cinéma Eden au centre-ville avec comme projet : " une salle de 250 places qui pourrait servir de salle de cinéma ou d’auditorium " :

Trois ans plus tard, après avoir partiellement détruit l’arrière du bâtiment, la municipalité entame a priori des travaux de sécurisation du site.

Je pourrais également faire référence à la situation du site du Belvédère au Bois Court Plaine des Cafres où des grands travaux de terrassement ont été entrepris depuis au minimum l’année dernière.

Au conseil municipal de juin 2018, je constate avec amertume que votre majorité est uniquement au stade d’avant-projet détaillé sur ce site. C’est à ne rien comprendre!

Force est de constater que les Tamponnais paie un lourd tribut en termes de dégradation du cadre de vie afin d’alimenter cet excédent budgétaire. Un vrai gâchis financier !

Dans les différentes analyses que vous nous présentées au fil des différentes affaires vous mettez souvent en exergue une situation sociale difficile sur le Tampon. Le chômage est de plus en plus présent dans la commune, la responsabilité de l’Etat dans cet état de faite est certes importante, mais le manque de dynamisme et d’attractivité de notre commune ne peuvent pas être éludés.

Le Tampon est dans un état de léthargie permanente. Une commune qui n’investit pas est une commune qui meurt. La baisse des prix des entrées de florilèges après un long combat que j’ai mené ne suffira pas à satisfaire Les Tamponnais et à rendre la commune plus dynamique et attractive.

Je me répète le temps est venu d’envisager une baisse des impôts sur le Tampon car les millions dont disposent la municipalité ne sont pas utilisés. Le compte rendu du conseil municipal promet au Tamponnais " une montée en puissance des dépenses d’investissements ". Je suis devenu comme Saint Thomas.

L’approche des prochaines élections y serait pour quelque chose? Plus de 13 mille électeurs ont voté sur la liste sur laquelle j’ai été élu, je réaffirme que je reste dans l’opposition et continuerai à faire part à la population de mes analyses de la politique municipale."