Un Job Dating pour l'emploi des jeunes aura lieu à Saint-Pierre, le mardi 03 juillet 2018 de 18h30 à 21h30.Organisé par la start-up Wizbii et en collaboration avec le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, l'évènement regroupera une dizaine d'entreprises locales et 80 candidats. Ils pourront échanger de manière privilégiée, autour d'un buffet, sur les différents postes proposés. Une belle opportunité pour les jeunes de se faire remarquer sur le marché du travail. Ci-après le communiqué de Wizbii :

Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions communes de Wizbii et du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion sur le territoire avec le dispositif 1er Stage, 1er Job.



Un dispositif innovant pour dynamiser l’emploi des jeunes

Ce dispositif 100% humain et 100% digital s’appuie sur des rencontres physiques et la mise en relation des jeunes avec le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion via sa page internet sur la plateforme Wizbii.1er Stage, 1 er Job, ce sont 102 Job Dating dans toute la France avec les Caisses Régionales du Crédit Agricole entre septembre 2017 et juillet 2018. Une initiative qui a fait ses preuves, puisque 82% des entreprises présentes lors des job dating ont entamé un processus de recrutement ou envisagent d’en entamer un*.

Pour le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, ce dispositif est composé de :

- Un Job Dating sur le territoire (Saint-Denis, le 3 mai 2018 dernier et Saint-Pierre, le 3 juillet 2018)



- Un espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes :

www.wizbii.com/company/credit-agricole-mutuel-de-la-reunion

* Etude Wizbii, avril 2018, sur les 63 premiers évènements 1er Stage, 1er Job organisés.

Après le succès de son dernier Job Dating à Saint-Denis (86% des jeunes ont jugé ce dernier utile pour leur recherche d’emploi), le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion renouvelle l’initiative à Saint-Pierre le mardi 3 juillet.



Job Dating : permettre aux jeunes de trouver plus rapidement un emploi...

Les Job Dating, ce sont 60 à 80 candidats de 18 à 30 ans qui se réunissent dans un lieu convivial autour d’un apéritif dînatoire. En effet, ces échanges ont lieu dans des endroits insolites tels que des bars, musées, opéras, bowlings ou encore stades de football...Des rencontres originales qui vont permettre aux jeunes d’effectuer des entretiens privilégiés avec les recruteurs de la région !

À l’heure où le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 22 % au niveau national (source : Ministère du Travail, parue en janvier 2018), c’est une opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail à Saint- Pierre !



...Et aux entreprises de recruter !

Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDI, CDD et alternance seront présentes comme le Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, Microstor (magasin d’informatique), STOR Solutions (consultants en informatique), Tamoil (société pétrolière), Zeop (fournisseur d’accès internet), ARDP (agence de distribution de la presse), Design System (agence de communication), Le Battant des lames (hôtel), société ADM (transport touristique)...

Des postes de vendeurs boutiques, commerciaux cloud entreprises, commerciaux IT entreprises, merchandisers, agents polyvalents de stations-services, attachés commerciaux, infographistes 3D, secrétaires comptables, réceptionnistes, assistants de gestion, ressources humaines et bien d’autres seront à pourvoir.



Infos pratiques

Date et Lieu : le mardi 3 juillet 2018 de 18h30 à 21H30 à Saint-Pierre.

Modalités : Places limitées. Participation gratuite. Inscription obligatoire.

L’adresse est communiquée par les organisateurs après validation des candidatures.

Pour s’inscrire, suivre ce lien : https://job.wiz.bi/7gsmr ou contacter Wizbii par mail :

carla@wizbii.com ou par téléphone : 06 69 67 11 16.