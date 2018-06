BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 1er juillet 2018



Mondial-2018: la France de Mbappé élimine l'Argentine, mais si !

Un match d'anthologie illuminé par un jeune de 19 ans! L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial-2018 en battant l'Argentine 4-3, et Kylian Mbappé a battu Lionel Messi avec un doublé qui fera date, samedi à Kazan.

L'hôtel d'Europe renaît de ses cendres à travers les pages d'un livre

C'est en février 2018 que "L'hôtel d'Europe ou l'histoire d'un précurseur" voit le jour. Écrit par Marie-Annick Véloupoulé, fille de son gérant, Antoine Véloupoulé. Seul hôtel de Saint-Denis à l'époque, ce lieu incontournable renaît à travers son ouvrage, dans lequel elle réalise un vibrant hommage à sa famille, notamment son père.

Au Panthéon, la France va rendre un ultime hommage à Simone Veil

Un an après sa mort, Simone Veil entre dimanche au Panthéon, l'occasion de rendre un hommage populaire dans les rues de Paris à cette figure de la vie politique française et européenne du XXe siècle.

Ça s'est passé cette semaine sur ImazPress - Pauvreté, Capital, Dengue, Errance animale, Soleil

Nous vous proposons de revenir sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 25 au 29 juin 2018 :



- La misère est trois fois plus élevée à La Réunion que dans l'Hexagone

- Capital dénonce "des milliards d'euros gaspillés en outre-mer

- Dengue : le nombre de cas pourrait quintupler cet été

- Le préfet "ne prend pas les bonnes mesures" contre l'errance animale

- Vous n'avez qu'une peau, protégez-la du soleil

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il ne fait pas très chaud

Grâce à ses rhumatismes Matante Rosina sait exactement quand il fera froid et là elle en est sûre : les températures seront froides ce dimanche 1er juillet 2018. En plus il y aura des nuages et de un peu pluie, dit-elle. Matante Rosina a-t-elle raison ? Dites-nous quel temps il fait chez vous