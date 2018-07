Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Selon nos informations, le Groupe d'intervention de la police nationale s'apprête à intervenir au domicile d'un homme armé d'un fusil et retranché chez lui, à Saint-André. Il serait âgé d'une trentaine, voir d'une quarantaine d'années et aurait menacé sa mère avec l'aide de son arme. Cette dernière aurait eu le temps de se réfugier chez un voisin avant d'alerter les forces de l'ordre. Depuis, l'homme est enfermé à son domicile. Il serait déjà connu par les forces de l'ordre et présenterait des troubles psychiatriques. Le GIPN n'a pas encore donné l'assaut. Plus d'infos à venir

