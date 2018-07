Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 19 heures

Décidément cela ne s'arrange pas, il va faire encore très frais ce lundi 2 juillet 2018, nous dit Matante Rosina en serrant son châle autour de ses épaules. De plus il y aura des nuages et même un peu de pluie sur certaines régions, ajoute Matante. Heureusement il y aura quelques petits rayons de soleil par ci par là, dit-elle encore. Et chez vous c'est comment ?

