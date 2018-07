Une grande opération de nettoyage de l'île était organisée ce dimanche 1er juillet 2018. Sur la route des plages, au Cap la Houssaye, l'association Les Colibris ont participé à l'évènement. En deux heures, les six bénévoles sur le terrain ont ramassé un tas de déchets impressionnant. Voici quelques photos prises par l'un d'entre eux.

Pour rappel, l'opération Met’ Prop La Réunion est une action collective qui s’appuie sur l’expérience de plusieurs associations et collectifs spécialisés dans ce type de manifestations, et d’acteurs divers déjà engagés dans la protection de l’environnement :

Surfrider, Zordi Pou Domin, Best Run, Prop Réunion, ADN L’avenir dépend de nous, Zero Dechet, Volonterre Dépollution Réunion, Oasis Réunion, Roulé Mon Z’avirons, WIO-GSN, des citoyens engagés, etc.

