Course, cyclisme, athlétisme, surf et moto : découvrez les résultats sportifs de ce weekend ! (Photo d'illustration)

Cyclisme: 3ème édition de Craz'pédales

Anim'services organisait la 5ème cyclosportive de la saison ce dimanche, départ et arrivée au stade de Saint Paul. Deux parcours étaient proposés: Un tracé de 65km sur le littoral jusqu'à la Saline les bains et retour jusqu'à St Paul pour terminer par une boucle dans les hauts, via Bellemène et Bois de Nèfles, puis un tracé de 115km similaire mais avec le demi tour à St Leu.

Sur les 115km, c'est le vttiste Julien Chane Foc (CCSL) qui s'est imposé en 2h44'34, devant Sébastien Elma (EVC) en 2h45 et Romain Jean (CCSL) en 2h46'20.

Sur les 65km, victoire de Richard Cuvelier (LBO2) en 1h21'56 devant Ulrich Fontano (CVP) en 1h26'57 et Mathieu Clain (VCSJ) en 1h23'28.

Course: Les foulées solidaires de Bras Fusil

Le pôle médico social Philippe de Camaret organisait une course de 10km ce samedi à St Benoit. Une cinquantaine de participants était au départ. Yannis Alamele s'est imposé en 36'51 devant Jérémie Imonja 37'32 et Jacky Robert en 38'14. Côté féminin, victoire de Vanessa Boolaky en 45'14 devant Hélène Denoncin en 46'01 et Cindy Barret en 48'51.

Course à pied: Championnat régional de semi-marathon

Le CASL organisait ce dimanche le championnat régional de semi marathon du côté d'Etang Salé. Thierry Ganofsky s'est imposé en 1h10'28 devant Jean Marie Cadet en 1h13'51 et Kévin Lallemand en 1h13'54. Côté féminin, victoire de Léonor Puiza en 1h25'02 devant Anne Atia en 1h27'12 et Olivia Dijoux en 1h30'09.

Moto: Finale de monobike

Le Racer Moto Club organisait la finale du championnat régional de monobike ce dimanche sur le circuit de la Jamaique à Saint Denis. Sans réelle concurrence le jeune William Weigel s'est imposé une nouvelle fois et a remporté le titre régional.

Athlétisme: Championnat régional jeunes

Le championnat régional pour les cadets, juniors et espoirs a eu lieu samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Les champions par catégories sont:

Cadettes : 200 m Victoire (Samsora Tonique Athlétisme Saint-André) 29’’28

400 m : Battinger (Entente du Nord) 64’’36

800 m : De Pindray (Run Oxygène 974) 2’31’’88

Longueur : Mussard (Sport Patrimoine Animation et Cultures) 5m09

Poids : Jeanson (CA Sainte-Marie) 9m36

Javelot : Jeanson (CASM) 27m21.

Junior F : 200 m : Payet (CO Stade Petite Ile) 34’’02

800 m : Chagnaud (AC Saint Paul) 2’31’’22

Poids: Hoareau (US Pointe des-Galets Athlétisme) 10m35

Javelot : Hoareau (USPGA) 28m48.

Espoir F : 400 m : Etouaria (ADISSL) 61’’37

Longueur : Dolphin (CA Plaine des Cafres) 5m13

Javelot : Fontaine (COSPI) 14m73

Cadet : 200 m : Ruben Hoarau (ADISSL) 23’’67

400 m : Payet (CAG Saint-Pierre) 50’’28

800 m : 1Rasoamanana (ACSP) 1’59’’89

Poids : Thomas (USPGA) 13m52

Javelot : Debese (Guepards AC Tampon) 45m60.

Junior : 200 m : Atia (ADISSL) 23’’39

400m : Reale (ACSGS) 50’’03

800 m : Dalleau (ACSGS) 2’02’’72

Triple-saut : Bénard (CAPC) 12m81

Javelot : Clain (CSSDA) 39m20.

Espoir : 200 m : Caid (Run Oxygène 974) 25’’15

400 m : Moilma (Dominicaine) 49’’38

800 m : Gardebien (ACSGS) 2’02’’41

Triple-Saut : Basso (CAPC) 10m58

Javelot : Basso (CAPC) 28m87

Surf: Ballito Pro

Le premier WQS 10000 de la saison a lieu la semaine dernière en Afrique du Sud à Ballito. Pour son retour à la compétition après une blessure aux vertèbres en mai, Jorgann Couzinet s'est hissé jusqu'au 4ème tour où il a perdu contre Crisanto et Camarao. De son côté, Maxime Huscenot n'a pas fait mieux face à Bailey et Mickey Wright et s'arrête également au 4ème tour. Seul Jérémy Florès a rejoint le 5ème tour où il s'est incliné face à Seth Moniz. Il a ainsi pris la 9ème place de la compétition.