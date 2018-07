Jamais deux sans trois... La troisième enquête publique concernant le projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière à Bois Blanc, la Ravine du Trou, a commencé le week-end dernier. Pour une durée d'un mois. Le collectif Touch pa nout roche, qui ne cesse de clamer son indignation face à ce projet, en profite pour demander aux citoyens de se mobiliser. En participant à cette enquête publique. "Nou tiembo nou larg pa" assure le collectif.

"Nous vous demandons à toutes et tous d'y participer" insistent les membres de Touch pa nout roch avant de préciser sur quels point porte cette troisième enquête publique.

A savoir, la modification du PLU de Saint-Leu, exigée par le préfet de La Réunion, la demande de dérogation d'interdiction de défricher et la demande d'ouverture de carrière de roches massives.

Des roches qui, selon les porteurs du projet, seraient nécessaires au bon déroulement du chantier de la NRL. Ce que contestent le collectif Touch pa nout roch et le député Thierry Robert.

Afin de mobiliser le plus de citoyens possible, le collectif n'hésite pas à préciser : "Faites passer et affichez le message autour de vous. Tout le monde peut laisser un avis, même s'il ne réside pas sur une des trois communes" concernées par le projet (Saint-Leu, Les Avirons et Etang-Salé).

Pour rendre la participation à l'enquête publique plus aisée, Touch pa nout roch a aussi réalisé ce schéma :

"Nou tiembo nou larg pa" ajoutent les opposants.

