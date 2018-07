Madame la ministre, au mois de juin 2018, la Banque Européenne d'Investissement a décidé de financer, à hauteur de 100 millions d'euros, le plan de développement stratégique de l'aéroport de La Réunion. Cette aide européenne, dans le cadre du Plan Juncker, illustre bien la confiance qui est placée dans le potentiel économique de cet aéroport.

En mai dernier, et pour le treizième mois consécutif, l’aéroport a battu son record de trafic mensuel avec 9 % de plus qu’en mai 2017. Sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre de passager a augmenté de 11,7 % par rapport à la même période en 2017. Ces chiffres prouvent que l’aéroport se développe et demeure très attractif.

Le nombre de passager pourrait augmenter davantage en ouvrant l’accès de l’aéroport à de nouvelles destinations dans le cadre d’accords bilatéraux.

Je me tiens à votre disposition pour tout échange relatif à ce sujet et vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes salutations respectueuses.

Nadia Ramassamy, députée de La Réunion