- Paris sportifs : ça marche bien à La Réunion

Après les CP, les CE1 - Il y aura 861 classes à 12 élèves à la prochaine rentrée scolaire

Depuis un an déjà, les écoles de La Réunion situées en Réseau d'éducation "super-prioritaire" (REP+), ont vu leurs classes de CP être dédoublées, pour accueillir 12 élèves en moyenne. Sur l'île, les sept municipalités concernées ont du réaliser certains aménagements pour mettre la réforme du gouvernement Macron à exécution. Un an plus tard, certaines d'entre elles renouvellent l'opération, cette fois-ci pour les classes de CP situées en REP et pour celles de CE1, classées en REP+. Tout doit être prêt dans deux mois, pour la rentrée scolaire.

Sports - Bientôt la grande traversée des handicapables en joëlettes. L'aventure sur les sentiers démarre le 8 juillet

Après l'engouement suscité par " le tour de l'île des handicapables en joëlettes " en 2016 et " la Grande traversée " en 2017, l'association Réunion aventures joëlettes sera sur les sentiers du 8 au 13 Juillet 2018 pour une nouvelle aventure. Cette manifestation sportive permettra à une vingtaine de personnes à mobilité réduite de découvrir les magnifiques paysages de leur île. Les aventuriers prendront le départ à Grande anse pour passer ensuite par les hauts du Sud par les cirques de Cilaos, De Salazie, de Mafate puis par la totalité du chemin des anglais pour une arrivée au stade de la Redoute, soit une distance approximative de 160 km.

Touch pa nout roches : "nou tiembo nou larg pa". C'est la troisième enquête publique pour la carrière de Bois Blanc

Jamais deux sans trois... La troisième enquête publique concernant le projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière à Bois Blanc, la Ravine du Trou, a commencé le week-end dernier. Pour une durée d'un mois. Le collectif Touch pa nout roche, qui ne cesse de clamer son indignation face à ce projet, en profite pour demander aux citoyens de se mobiliser. En participant à cette enquête publique. "Nou tiembo nou larg pa" assure le collectif.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours frais

Décidément cela ne s'arrange pas, il va faire encore très frais ce lundi 2 juillet 2018, nous dit Matante Rosina en serrant son châle autour de ses épaules. De plus il y aura des nuages et même un peu de pluie sur certaines régions, ajoute Matante. Heureusement il y aura quelques petits rayons de soleil par ci par là, dit-elle encore. Et chez vous c'est comment ?