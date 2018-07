La Chambre de Commerce et d'Industrie Ile de La Réunion (CCI) et son président Ibrahim Patel ont présenté ce mardi 3 juillet 2018 plusieurs outils d'accompagnement des futurs chefs d'entreprises, dont la CCI Business Builder. Une plateforme collaborative mise en place pour coacher les entrepreneurs.

Présentée les 15, 16 et 17 octobre prochain aux Assises du commerce, cette plateforme en ligne collaborative permettra d’accompagner les entrepreneurs. "On est bien dans un contexte en pleine mutation. Aujourd’hui, tout le monde parle de la digitalisation et cela touche aussi la création d’entreprise" déclare Azize Amode, directeur du pôle économique de la CCI Réunion. Avant d’ajouter que "l’on a une population qui a évolué, une population porteuse de projet."

- CCI Business Builder, outil d’accompagnement et de coaching -

Cette plateforme "n’est qu’un outil au service de la création d’entreprise. Ce n’est pas la clé, mais un outil qui concourt à réussir son projet entrepreneurial" souligne encore Azize Amode. Regardez :

Une plateforme collaborative puisque le futur entrepreneur crée son dossier, en se faisant accompagner et coacher dans les étapes de sa création d’entreprise par des experts et des consultants de la CCI Réunion.

- Une étude de Médiamétrie à l’origine de l’application web -

Un outil qui sera mis en place suite à une étude réalisée par Médiamétrie, à la demande de la CCI Réunion. L’observatoire des usages digitaux Antilles-Guyane et Réunion s’est penché sur les usages digitaux des utilisateurs et leur profil. "Cela a permis d’identifier les grands acteurs du marché digital et leurs performances" souligne Karima Moussaïd, consultante Médias Zone Océan Indien pour Médiamétrie.

"Le commerce d’aujourd’hui ne sera pas le même que celui de demain" précise Ibrahim Patel, président de la CCI Réunion. La présentation de cette étude a toute son importance. Beaucoup de jeunes créent leur entreprise. C’est une génération tactile et connectée. Il faut sensibiliser les jeunes sur le commerce de demain. Il est donc important pour nous de se mettre au goût du jour et faire en sorte que nos outils soient les plus adaptés aux entreprises actuelles et celles du futur."

cli/www.ipreunion.com