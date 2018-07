Lancé au mois de mai 2018 à Saint-Denis, le portail petite enfance arrive à Saint-Paul. Les familles saint-pauloises peuvent désormais procéder à l'inscription en ligne de leur jeune enfant en crèche. Développé en collaboration avec la Caisses des allocations familiales (CAF), le portail permet d'accéder à toutes les structures d'accueil de la commune. (Photo d'illustration)

Ce " Portail de la Petite Enfance " permettra donc aux familles de saisir la demande d’inscription de leur enfant à partir de ce point unique, via le site internet de la Ville et de la suivre dans le temps. "Cet outil permettra une liste d’attente fiable et sincère des demandes de places, ainsi qu’une meilleure visibilité en besoins de mode de garde collectif sur le territoire", souligne Nadine Sévétian, élue en charge des actions en faveur de la Petite Enfance.

La commune de Saint-Paul compte 11 gestionnaires regroupant 48 structures d’accueil collectif Petite Enfance. L’engagement de la collectivité communale a pour objectif de développer l’éveil et la socialisation de l’enfant. Quelque 184 places d’accueils supplémentaires ont été créées sur le territoire communal depuis 2014. Jusqu’à présent, pour les inscriptions des enfants, les familles doivent faire la démarche auprès des différentes structures existantes. "Avec la gestion informatisée des pré-inscriptions, la Ville dispose ainsi d’un outil efficace, permettant d’avoir une vue précise de la demande sur le territoire et de développer une offre d’accueil cohérente et équilibrée", poursuit Nadine Sévétian.

Ce "Portail de la Petite Enfance" permettra aux gestionnaires d’établissements d’accueil d’analyser les demandes, de gérer les listes d’attente et de formaliser les décisions d’attribution des places. Dès l’acceptation de l’inscription sur une structure, la demande disparaitra de la liste d’attente.

Pour les pré-inscriptions via le site internet de la ville de Saint-Paul : portail petite enfance

