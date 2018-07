Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Sensibiliser les enfants aux dangers du soleil en faisant intervenir des spécialistes dans les écoles : voici un nouveau dispositif qui sera mis en place dès la rentrée prochaine. En plus des vêtements, du chapeau ou encore des lunettes, la crème solaire est devenue un indispensable dans un sac à emporter à la plage. Mais elle est le plus souvent composée de particules néfastes pour l'environnement. Alors, par quels moyens peut-on se protéger du soleil et préserver, en même temps, l'environnement ?

