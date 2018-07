Voici la liste des noms à utiliser pour désigner les tempêtes et cyclones tropicaux au cours de la saison cyclonique 2018-2019 dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien :

🌞MTOTEC 01/07/2018

Liste des noms à utiliser pour désigner les Tempêtes et Cyclones Tropicaux au cours de la saison cyclonique 2018-2019 dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien pic.twitter.com/TuFl7onUHD — mtotec (@mtotec) 1 juillet 2018

Qui choisit les prénoms?

Pour rappel, l'organisme chargé d'établir ces listes anuelles dépend de l'océan et du "bassin" dans lequel se forme le phénomène climatique. Il en existe cinq :

- Le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien, vers Madagascar

- Le Panel des cyclones tropicaux pour les cyclones proches des côtes indiennes

- Le Comité des typhons pour le Pacifique nord-ouest et la mer de Chine méridionale, qui gère une trentaine de cyclones par an (soit 38% du total mondial)

- Le Comité des ouragans pour les tempêtes atlantiques et pacifiques touchant le continent américain

- Le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique et l’océan Indien du côté de l’Australie

Ces organismes, chapeautés par des organes de l’ONU comme l’Organisation météorologique mondiale, comptent des représentants de chaque pays concerné par le risque d’ouragan et se réunissent une à deux fois par an.

Des listes alphabétiques pré-définies

Sur son site web, Météo France Réunion donne plus de précisions :

Dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, les systèmes dépressionnaires tropicaux reçoivent des noms dès lors qu'ils atteignent le stade de tempête tropicale modérée (vents moyens sur 10 minutes excédant les 33 nœuds).

Les noms sont choisis sur des listes alphabétiques pré-définies, sachant que l'on démarre systématiquement à la lettre A pour le premier système baptisé d'une saison et que, normalement, un prénom utilisé ne l'est qu'une seule fois (ce qui n'a en pratique pas toujours été le cas).

Jusqu'à la saison 1999-2000, les prénoms étaient exclusivement féminins, depuis ils sont mixtes. Les procédures de sélection des prénoms ont varié dans le temps : dans les années 80-90, par exemple, les prénoms étaient choisis à tour de rôle par les Services Météorologiques de la zone pour plusieurs années (Madagascar à la fin des années 80-début des années 90, les Seychelles à la fin des années 90 par exemple).

Depuis la saison 2000-2001, les prénoms figurant sur les listes comprennent des prénoms issus des différents pays membres du Comité des Cyclones Tropicaux du Sud-Ouest de l'Océan Indien (qui comprend 15 pays membres, la majorité d'Afrique australe), étant choisis de manière consensuelle lors du Comité des Cyclones tropicaux (qui se tient habituellement tous les deux ans) et ce en équilibrant les prénoms issus des différents pays.

Mise en ligne le 03/07/18 à 11h17. Actualisé à 12h08