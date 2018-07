Première opération en location-accession (PSLA) livrée au nouveau centre-ville de La Possession, la résidence Jasmins Coeur de Ville offre la possibilité de devenir propriétaire de son logement sans apport et en toute sécurité. Cette opération illustre la volonté, impulsée par la Ville avec l'expertise de son partenaire, la SEMADER, de construire un centre-ville valorisant la mixité sociale et générationnelle au service du vivre-ensemble. Voici le communiqué de la municipalité :

"Ce Samedi 30 juin, les 38 (futurs) nouveaux propriétaires de la résidence Jasmins à Cœur de Ville ont reçu les clés de leur nouveau bien. Première opération en location-accession (PSLA) livrée au nouveau centre-ville de La Possession, la résidence offre la possibilité de devenir propriétaire de son logement sans apport et en toute sécurité.

Cette nouvelle opération illustre la volonté, impulsée par la Ville avec l’expertise de son partenaire, la SEMADER, de construire un centre-ville valorisant la mixité sociale et générationnelle au service du vivre- ensemble pour les 5 000 nouveaux habitants prévus d’ici 2025.

Dispositif "PSLA PRIMO" :

La SEMADER favorise l'accession à la propriété en résidence principale des ménages réunionnais. Devenir propriétaire d’un logement en centre-ville : c’est possible à Cœur de Ville.

Le Prêt Social Location Accession (PSLA) permet aux jeunes ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond d’accéder à la propriété en passant dans un premier temps par une phase de location (minimum 1 an). Cette phase dite " phase locative " va permettre au ménage de se constituer progressivement un apport personnel (grâce à la part acquisitive).

Dès la 1 ère année et au plus tard à la 5 ème , le locataire accédant devient alors l’heureux propriétaire de son bien à des conditions très avantageuses : un prix de vente fixe et garantie dès l’entrée dans le logement, une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans et des garanties de rachats et de relogements en cas d’accidents de la vie.

La résidence des Jasmins, première opération PSLA livrée à Cœur de Ville par la SEMADER propose ainsi 38 appartements, du T3 au T5 aux prestations de qualité, à partir de 118 000 €. Un prix nettement inférieur au prix du marché, de surcroit pour un quartier exemplaire et innovant comme Cœur de Ville.

Un succès commercial puisque l’intégralité des logements a rapidement été vendue. Locataires, propriétaires, familles, seniors… La mixité sociale et générationnelle est en marche à Cœur de Ville.

Dès l’origine du projet, la Ville de La Possession a souhaité faire de la mixité sociale et intergénérationnelle l’essence même du quartier en intégrant ce qui fait la spécificité de la culture réunionnaise : le vivre-ensemble."