Le samedi 7 juillet 2018 à 17 heures, Kélonia l'observatoire des tortues marines de Saint-Leu, recevra Margot Thibault pour une conférence. L'étudiante en biologie marine a effectué un stage au Costa Rica en 2015 sur la préservation des tortues luth grâce à la mise en place de nurserie artificielle avec l'association Last Widecast. La conférence portera sur le braconnage, et la menace qui pèse sur les tortues luth à long terme. Margot Thibault partagera son expérience lors de cette conférence. L'entrée se fera au tarif de 5 euros pour la conférence et une visite du musée. Elle sera gratuite pour toutes les personnes qui se présenteront avec un tatouage ou un vêtement à l'effigie d'une tortue

