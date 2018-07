Le détachement air (DA) 181 et le collège Reydellet ont officialisé jeudi 21 juin 2018 la création de la classe de défense et de sécurité globale (CDSG). Un partenariat qui permet aux élèves volontaires de 3e d'appréhender le milieu militaire.

Dès la prochaine rentrée, une vingtaine d’élèves motivés et volontaires intégreront cette nouvelle CDSG, en classe de 3 ème. Dans le cadre de leur emploi du temps, deux heures hebdomadaires seront consacrées à l’Education à la défense. Les professeurs impliqués dans ce projet entretiendront des contacts réguliers avec l’unité navigante, à savoir l'escadron de transport 50 "Réunion", mais également avec le détachement air 181.

Un projet signé entre l’Administrateur en chef des Affaires maritimes de 1 ère classe Bernard Salva également président de l’association régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien, Christophe Paolinetti, principal du collège Reydellet et le lieutenant-colonel Henri de Boisseson, commandant le Détachement air 181.

A la suite de ce partenariat entre le collège Reydellet et le DA, l'établissement scolaire sera par ailleurs associé à toutes les manifestations organisées, notamment dans le cadre du centenaire Roland Garros. A noter que le 24 mai 2018, les élèves des classes de 4 ème du collège Reydellet ont assisté à une information sur le DA 181 afin de faire connaissance avec l’armée de l’air et appréhender le milieu militaire qui leur était jusque-là inconnu.

- La CDSG, un dispositif du plan interministériel -

La Classe de défense et de sécurité globale est un des dispositifs du plan interministériel "égalité de

chances" dont le but est de favoriser et développer les liens entre les armées et l’éducation

nationale. Elle est une des priorités de l’armée de l’air et permet d’entretenir et renforcer ses

liens avec la jeunesse.

Un partenariat qui donnera l’opportunité au DA181 de faire découvrir à ces jeunes son milieu par des

liens directs avec le personnel militaire. Sera proposé aux collégiens l’exemple d’un cadre, la

responsabilisation, les valeurs tels que le dépassement de soi, la cohésion et l’espoir de susciter

chez eux une certaine motivation dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel.