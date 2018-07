Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Ce mardi 3 juillet 2018, 70 jeunes possessionnais avaient rendez-vous à l'Hôtel de Ville de La Possession pour la signature d'un contrat de service civique. Accompagnés de 23 tuteurs, ces jeunes se sont engagés dans des missions d'intérêt général. L'office municipal de la culture et du temps libre a l'origine de cette expérimentation a collaboré avec la mairie de La Possession pour permettre à ces volontaires âgés entre 16 et 25 ans d'avoir une première expérience professionnelle. Vanessa Miranville, Maire de La Possession, a souligné l'engagement de la commune dans l'insertion des jeunes "les jeunes ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer dans la vie et c'est un plus sur leur CV".

Ce mardi 3 juillet 2018, 70 jeunes possessionnais avaient rendez-vous à l'Hôtel de Ville de La Possession pour la signature d'un contrat de service civique. Accompagnés de 23 tuteurs, ces jeunes se sont engagés dans des missions d'intérêt général. L'office municipal de la culture et du temps libre a l'origine de cette expérimentation a collaboré avec la mairie de La Possession pour permettre à ces volontaires âgés entre 16 et 25 ans d'avoir une première expérience professionnelle. Vanessa Miranville, Maire de La Possession, a souligné l'engagement de la commune dans l'insertion des jeunes "les jeunes ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer dans la vie et c'est un plus sur leur CV".