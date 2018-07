La célèbre cuisinière antillaise Babette de Rozières était l'invitée du journal de Réunion la 1ère de 19 heures du mardi 3 juillet 2018. La cheffe, qui était venue parler gastronomie s'en est très violemment pris à Stéphane Fousssin, allant même jusqu'à lâcher : "je suis un petit peu fâchée avec ce monsieur,je vais au bout, je me demande même s'il est vraiment Réunionnais".

De passage à La Réunion, Babette de Rozières devait, dit-elle tourner une émission culinaire sur notre île, mais elle a dû, toujours selon elle se rabattre sur l'île Maurice. Car affirme-t-elle, elle n'a jamais eu de réponse de l'IRT a qui elle sous-entend avoir demandé une aide financière. Elle s'emporte "j'ai téléphoné à l'IRT, j'ai envoyé des mails, des sms, personne ne répond".

La cuisinière monte encore d'un cran dans son indignation en fustigeant du comportement "d'une collaboratrice proche (du président de l'IRT, Stéphane Fouassin) qui n'a pas été très sympa". Face à la journaliste médusée elle finit par s'en prendre directement au président de l'IRT en déclarant "je suis un petit peu fâchée avec ce monsieur,je vais au bout, je me demande même s'il est vraiment Réunionnais. Est-ce qu'il défend la culture réunionnaise"...

Qu'en termes choisis ces chose là sont dites...

Interrogée sur ces attaques par notre rédaction, Stéphane Foussin a déclaré "je ne ferai pas de commentaire particulier. Je n'entrerai pas dans cette poémique inutile et stérile. Mon travail à l'IRT, c'est de ramener des touristes à La Réunion et mon objectif est largement atteint puisqu'il y a une progression de 10 à 14% de touristes par an. Lorsqu'un euro est dépensé à l'IRT, on le dépense pour la filière touristique, par pour autre chose".

