Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ma tante Rosina prévoit un temps mi figue, mi raisin. L'île sera coupée en deux avec un temps sec à l'Ouest et un temps humide à l'Est. Tout le littoral Ouest bénéficiera d'un temps clément durant cette journée, tandis que les averses s'inviteront sur l'Est. Alors quel temps fait-il chez vous ?

Ma tante Rosina prévoit un temps mi figue, mi raisin. L'île sera coupée en deux avec un temps sec à l'Ouest et un temps humide à l'Est. Tout le littoral Ouest bénéficiera d'un temps clément durant cette journée, tandis que les averses s'inviteront sur l'Est. Alors quel temps fait-il chez vous ?