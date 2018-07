Depuis le 1er juillet 2018, le portail Petite Enfance de la ville de La Possession est en ligne. Mis à disposition des parents, ce nouvel outil leur permet d'anticiper les inscriptions en crèche. Voici le communiqué de presse de la municipalité : (Photo d'illustration

"Le pôle Petite Enfance du CCAS de la ville de La Possession, en collaboration avec la CAF de la Réunion, ont mis depuis le 1er Juillet 2018 un nouvel outil à disposition des parents d’enfants en bas âge : le portail de pré-inscription en crèche ciblé au territoire possessionnais.

Simple et ergonomique, ce service dématérialisé aide les familles dans leurs recherches de places disponibles en crèche sur le territoire de La Possession pour leur(s) enfant(s).

Le fonctionnement

La commune tend à rendre accessible, via le site de la ville, un grand nombre de formulaires en ligne pour réaliser les démarches des habitants, le portail de pré-inscription en crèche sera donc inséré sur le site internet de la ville, comme porte d'entrée unique. Il permettra de géolocaliser chaque structure sur une carte avant de faire un ou plusieurs choix d'établissement.

Bien que cela ne constitue pas une inscription définitive, le portail permet une première approche où le parent définira ses besoins horaires auprès de l’établissement demandé, qui verra donc s’il peut accéder ou non à la requête du parent, en fonction des places disponibles au sein de ses locaux et de ses horaires d’ouverture et de fermeture. Les parents pourront ainsi consulter en temps réel l’état et le traitement de leur demande.

L’e-administration au service des citoyens

Faire ses démarches administratives en ligne n’oblige plus les parents à se déplacer pour se rendre dans les structures, et a également l’avantage d’améliorer le fonctionnement des services. En effet, il concernera tous les gestionnaires publics comme privés du territoire possessionnais pour traiter les demandes des parents en direct.

Le portail de la petite enfance de La Possession est à retrouver ici."