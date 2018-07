L'association Réunion protection animale (RPA) a recueilli un chaton de deux mois mutilé. Il a été retrouvé ce mardi 3 juillet 2018 sur un parking de Saint-André. Selon le vétérinaire qu'il a examiné, cet animal aurait été victime de maltraitance. D'ailleurs, ses oreilles ont été sectionnées et on aurait essayé de lui couper la queue. Caroline Cuozzo, présidente de l'association s'est dit "horrifiée face à ce nouveau cas de cruauté".

Il s'appelle Tigrou, il a deux mois et il a été victime de maltraitance animale. L'association Réunion protection animale l'a recueilli et tire la sonnette d'alarme.

"Il miaulait de douleur"

Lorsqu'il a été trouvé, sur un parking saint-andréen hier, "il miaulait de douleur (...) Il était infesté de poux et de puces". Aujourd'hui, le chaton est hospitalisé car sa queue commence à se nécroser. "Je suis choquée et horrifiée par les cas de cruauté envers nos animaux qui ne cessent d'augmenter!" affirme Caroline Cuozzo.

Regardez sa publication Facebook :

Pour participer financièrement à la guérison du chaton, l'association RPA a lancé une cagnotte. "Ceux qui veulent aider pour ses soins sont les bienvenus! Un ou deux euros s'il vous plait! Comme vous le savez on a zéro subvention! Vous êtes les seuls et uniques à aider nos loulous et vous pouvez être fiers de sauver autant de vie" a précisé la présidente.