Au lendemain de la reprise officielle de l'entraînement, l'infirmerie de l'Olympique de Marseille compte déjà quatre membres avec notamment le Réunionnais Dimitri Payet, qui doit se faire opérer des dents de sagesse, et trois autres joueurs blessés en fin de saison dernière et encore convalescents. La durée de l'absence de garson la kjour, meneur de jeu de l'OM, définitivement privé d'une place dans les 23 Bleus en Russie par une blessure lors de la finale de l'Europa League contre l'Atletico Madrid le 16 mai, n'a pas été précisée.

Les trois autres joueurs absents à l'entraînement sont le défenseur latéral Bouna Sarr, touché à une épaule, le défenseur central portugais Rolando, blessé au tendon d'Achille, et l'attaquant Rémy Cabella, victime d'une fracture d'un pied en fin de championnat, alors qu'il était prêté à Saint-Etienne.

Au total, 21 joueurs ont repris le chemin de l'entraînement à la Commanderie depuis mardi, au sein d'un groupe olympien privé de ses trois mondialistes bleus (Mandanda, Rami et Thauvin), de ses autres internationaux présents en Russie (le défenseur japonais Hiroki Sakai et le Tunisien Saïf-Eddine Khâoui), et du jeune défenseur Boubacar Kamara, appelé en Chine pour une tournée avec les U19 tricolores.

Dernier absent à la reprise, le défenseur international slovaque Tomas Hubocan. Ce dernier avait été prêté l'an dernier au club turc de Trabzonspor, qui n'a pas pu lever l'option d'achat, en raison de problème financier. L'entraîneur olympien Rudi Garcia ne souhaitant pas le conserver, l'ancien joueur du Zenit Saint Petersbourg devrait être transféré.



www.ipreunion.com avec l'AFP