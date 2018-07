Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Ce mercredi 4 juillet, dès 6h du matin, le préfet de La Réunion a déclenché la vigilance crue jaune sur la rivière des Roches. A cause des précipitations dans le Nord et l'Est.

