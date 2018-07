Le week-end dernier, la Ville de Saint-Leu a célébré les noces d'Or et d'Orchidée des époux Grimaud et des époux Rangama-Petchy. Voici le communiqué de prese de la municipalité :

"Noces d'Or des époux Grimaud

C’est en toute simplicité que les époux Grimaud ont franchi le cap des 50 ans de mariage ce vendredi 29 Juin. En compagnie du Maire Bruno Domen et de leurs proches, ils ont porté un toast à l'occasion de leurs noces d'Or. Ils vivaient à 200 mètres l’un de l’autre, ils étaient sûrement faits pour se rencontrer. C'est en 1968 qu'ils ont sauté le pas et qu'ils se sont dit oui pour la vie !

Leur union donna le jour à 5 enfants : 4 filles et 1 garçon, 17 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Monsieur a travaillé dans l'électricité puis dans le secteur agricole et Madame était ouvrière à l'usine de Stella. C’est désormais au rythme de la retraite qu’ils apprécient tous les deux leur tranquillité et leur quiétude à Grand Fond dans leur demeure.

Noces d'Orchidée des époux Rangama-Petchy

Émile était de Saint-Gilles les Hauts, Amélie habitait Saint-Leu. Ils se sont rencontrés et se sont unis ! Ce dimanche 1er Juillet, cette union franchit le cap des 55 ans de mariage, le couple Rangama-Petchy a décidé de fêter comme il se doit leurs noces d'orchidée dans le quartier de Bois de Nèfles entourés de leurs proches.

Annick Hamilcaro, conseillère municipale et Bruno Domen, Maire de Saint-Leu sont venus féliciter notre heureux couple et toute la famille réunie pour l'occasion.

Après une carrière passée à œuvrer à la construction des routes réunionnaises, Emile 80 ans, profite d’une retraite bien méritée en compagnie de son épouse Amélie, 76 ans qui a travaillé dans les champs pendant plusieurs années pour subvenir aux besoins de sa famille. De leur union, sont nés 7 enfants, 3 filles et 4 garçons, 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants."