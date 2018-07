Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Le recteur de l'académie, Vêlayoudom Marimoutou, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Jérôme Fournier et le vice-président de l'Université, en charge de la formation et de la vie universitaire, Jimmy Sélambarom, ont signé le mercredi 4 juillet 2018, la convention-cadre relative aux conditions d'accueil et d'aménagement de la scolarité et des études des sportifs des parcours d'excellence au sein des établissements scolaires et de l'université de La Réunion.

